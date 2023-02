Decenas de turistas y samborondeños disfrutaron del carnaval, celebración en la que se eligió a la reina y al rey. Hubo música, color, concursos y premios para los participantes. Además de una fiesta al aire libre en donde el agua y la espuma de carnaval estuvo presente.

Allí los niños fueron los que más disfrutaron. A ellos se los pudo ver envueltos en espuma, empapados, pero divirtiéndose con otro niños que conocieron en el acto, llevado a cabo en la cabecera cantonal.

Decenas de familias se pusieron a jugar en el acto de elección de los reyes. Cortesía

El jurado calificador escogió a Madelene Avelino como la reina del Carnaval 2023. Mientras que el público eligió a Bryan de la Ese como el Rey.

La fiesta estuvo animada por la Orquesta Latinos Band, que puso a vibrar a los asistentes en la Plaza Cívica Carlos López Jiménez de la cabecera cantonal.

El evento fue organizado por el Municipio de Samborondón. Se prevé que más de 15 mil turistas visiten el cantón en el feriado.

Este lunes 20 de febrero, el show inició a las 14:00 y estaba prevista la presentación de Jonathan Luna y la orquesta Vendaval.

Durante este feriado hubo actos desde el pasado lunes. Hoy es el cierre con un concierto de La Factoría. Cortesía

La orquesta Amores del Ritmo y la presentación internacional desde Panamá de La Factoría, cerrarán este martes 21 de febrero las fiestas. Además, habrá variedad de emprendedores gastronómicos. Todas las actividades se realizarán desde las 14:000 hasta las 20:00.

Keila Aparicio, guayaquileña, será una de las visitantes que tendrá el lugar. Irá con su familia pasadas las 11:00. "Quiero pasar todo el día allá hasta que cante La Factoría, que es una de mis bandas favoritas. Esta vez me quedé en Guayaquil y lo he disfrutado. No he pasado prácticamente en casa y no he pagado un centavo por la diversión. Estoy contenta. Este 21 d febrero, antes de ir al concierto, pasaré igual por El Buijo a comer con la familia", señaló la joven de 29 años.

Para la ciudadanía, resulta necesario que actos de este tipo, al aire libre y públicos, se realicen en la cabecera cantonal para atraer al turista. "Hay muchas cosas que no conocía de aquí, sé que hay hasta una playa. Ha faltado dar a conocer esos atractivos que podrían atraernos a nosotros, los visitantes. Si entre autoridades hicieran un trabajo en conjunto en materia de turismo, otra sería la situación...", aseguró Doménica Castro, habitante de Villa del Rey, en Daule.