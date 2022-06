La Ruta del Spondylus sigue bloqueada

"Entre ida y vuelta desde la ciudad de Santa Elena hasta la población de San José estoy gastando más de 10 dólares. Antes solo gastaba $ 4", es la queja de Juan Carlos Bazán, quien labora en la construcción de una vivienda al norte de Santa Elena y obligatoriamente debe viajar a diario por la Ruta del Spondylus.

Al igual que Bazán son cientos de personas que deben realizar varios transbordos, hasta este 29 de junio del 2022, debido al bloqueo en la carretera que conduce desde la Península hacia Manabí. Los comuneros de la zona rural durante 17 días mantienen la medida en respaldo a la CONAIE.

Hasta este miércoles 29 de junio la Ruta del Spondylus sigue cerrada. Joffre Lino

En esta semana las ocho Cooperativas de Transporte Público que cumplen con el servicio intercomunal dejaron de laborar. "Tantos cierres, eso complica el traslado, por eso se dejó de trabajar hasta que se solucione el problema. Ojalá sea pronto”, señala Cesar Baque, chofer de bus.

Los bloqueos en esta arteria están en San Pablo, Palmar (puente sobre el río Javita), San Pedro, Valdivia, Libertador Bolívar y la comuna La Entrada. Cientos de usuarios deben caminar kilómetros para acceder a un taxi o una moto para que lo lleve a su destino.

“La situación económica se pone más compleja, no vienen turistas y no hay ingresos. Se respeta la decisión de algunos dirigentes comunales, pero al parecer no se dan cuenta del enorme perjuicio que están ocasionando”, expresa el empresario José Freire.

La carretera que une a Santa Elena con Guayaquil, por momentos también está cerrada al tráfico vehicular. Una vez que existe gran acumulación de vehículos de ambos lados abren el paso para que puedan pasar.

Existen quejas de los choferes que laboran en camiones repartidores de víveres de primera necesidad que entregan sus productos en las comunas, que los manifestantes en la Ruta del Spondylus le cobran cierta cantidad de dinero para dejarlos pasar.