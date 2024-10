El ruido crece en Guayaquil y el control brilla por su ausencia

Como si el bullicio del tránsito y la actividad comercial no fuera suficiente, los apagones han traído una nueva fuente de ruido al centro de Guayaquil: los generadores eléctricos. Sin energía por más de 10 horas al día, la necesidad de estos equipos es imperiosa para que los locales mantengan su operatividad, pero ha sumado decibeles al ya saturado ambiente sonoro de esta zona porteña.

Carlos González es mensajero en una imprenta en las calles Cuenca y Lorenzo de Garaycoa. A diario recorre el centro de la ciudad, ya sea para comprar insumos o entregar documentos.

“En estos últimos días es insoportable el ruido de los generadores. Y yo ya estoy acostumbrado a toda la movida del centro, pero en esta semana ha sido bien molestoso ese zumbido”, manifestó el ciudadano.

Ya en julio pasado, la marca GAES Centros Auditivos había alertado de que los niveles de ruido en dos sectores del Puerto Principal superaban los 80 decibeles, que es el límite sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La calle Rumichaca es una de esas zonas. Hoy, en el sitio las ferreterías no solo ofrecen generadores eléctricos sino que también los utilizan durante los horarios de corte de energía.

Además del paso de buses, de los vendedores informales, así como de la música proveniente de parlantes en varios establecimientos comerciales, el zumbido incesante del generador aturde al peatón.

Andrea Velásquez vive a dos cuadras del Mercado Central, uno de los puntos de mayor movimiento comercial en la urbe. Ella también labora en el centro, en un edificio en la avenida Malecón y Diez de Agosto.

“Como me queda muy cerca siempre camino del trabajo a casa y le puedo decir que ahora se siente mucha más bulla. Ya estos motores (generadores) invaden prácticamente todo el centro. En mi edificio es igual, debemos usarlos porque sino no podemos trabajar”, dijo.

Ventas. El comercio no se detiene en Guayaquil. Ante los diarios cortes de energía eléctrica, los propietarios de locales buscan recursos para mantener su operatividad. FRANCISCO FLORES

Pedro Segovia, especialista en acústica, hizo una breve comparación para entender los niveles de presión sonora.

“Nosotros hablando con una persona, a un metro de distancia estamos entre 60 a 65 decibelios que es un valor normal para comunicarnos. Si es que subimos 10 decibelios a este nivel del rango de la voz, ya se hablaría de un grito, es decir, pasa de 75 a 80 decibeles que en sí ya es molesto”, explicó Segovia.

Un generador de energía puede ser una fuente sonora móvil o fija, dependiendo el sitio donde es utilizada, y sus niveles de presión sonora pueden variar entre 50 y 85 decibeles.

“Sobre los generadores de potencia, de 2.000 o 3.000 vatios, unidos uno cerca del otro, por cada uno se incrementan 3 decibeles. Por ejemplo, si un generador doméstico está en la calle y su nivel de presión sonora llega a 74, dependiendo de los elementos, ahí se incrementará a 90 decibeles”, manifestó.

Agregó que el aumento de ese nivel genera fatiga, estados emocionales tensos, y si son más elevados esos valores, el deterioro del sistema auditivo.

Con él coincidió Galo Durazno, docente investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Dijo que el ruido está estrechamente relacionado con males para la salud humana como ansiedad y estrés.

“Incluso los ambientes ruidosos propician trastornos cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares”, expuso.

¿Hay planes contra el ruido en Guayaquil?

Frente al incremento del ruido en diversas zonas de Guayaquil, Segovia indicó que es prioritario que las autoridades expongan los planes que realizan para mitigar estos efectos.

“Es muy posible que las ordenanzas respecto a este complicado tema no se están cumpliendo, pero es una situación de emergencia (los apagones) en la que se deben plantear soluciones urgentes”, expresó.

EXPRESO se contactó con el Municipio de Guayaquil para consultar sobre los controles que han realizado en los últimos días y sobre las acciones que están ejecutando frente al aumento del ruido en la ciudad. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas del Cabildo.

La ciudadanía también clama por mayores acciones frente a esta problemática, que prevé extenderse durante varias semanas más, debido a la grave crisis energética que vive Ecuador.

“No hay controles ni en el centro, ni en ningún lado. Frente a mi casa prenden un generador cuando se va la luz. En las noches no se puede dormir. Además del calor, hay el riesgo de que por la mala manipulación del artefacto pueda haber fuga de monóxido de carbono, esos artefactos trabajan a diésel. El Municipio no se puede quedar de brazos cruzados”, manifestó Rodrigo Calle, residente de Acuarelas del Río, en el norte.

Segovia también señaló que es imperativo el diseño de un mapa de ruido en la ciudad.

