Robo en la Metrovía de Guayaquil: los últimos datos revelados sobre el atraco

La Metrovía confirmó que los asaltantes lograron huir. Se han reportado 91 robos en lo que va del 2025

La ciudadanía ya no se siente segura dentro de la Metrovía.

La inseguridad en Guayaquil volvió a quedar expuesta luego de que circulara en redes sociales un video donde varios pasajeros de la Metrovía fueron víctimas de un violento asalto mientras la unidad seguía en movimiento.

El hecho ocurrió la mañana del 28 de octubre, alrededor de las 11:00, cuando dos hombres abordaron un articulado y despojaron a los usuarios de sus pertenencias.

En el clip, que rápidamente se viralizó, se escuchan gritos, golpes y súplicas mientras los delincuentes exigían celulares y dinero.

El registro generó indignación ciudadana y críticas hacia la falta de control en el sistema de transporte masivo, considerado uno de los pilares de movilidad urbana de Guayaquil.

Terrible situación, delincuentes entraron a robar en una unidad de la metrovia, los sujetos lograron huir de la unidad y de la estación sin ningún problema pic.twitter.com/OcTi1OMELF — Minuto & Medio (@MinMedio) October 29, 2025

La respuesta de la Metrovía

Ante la difusión del video, el consorcio que administra la Metrovía emitió un comunicado en el que confirmó el incidente y explicó las acciones ejecutadas en el momento del asalto.

De acuerdo con la entidad, las cámaras instaladas dentro de la unidad permitieron detectar el hecho y coordinar la respuesta inmediata con el Centro de Control y la Policía Nacional.

Los agresores, según el informe, habrían forzado al conductor a detener el vehículo cerca de la parada Guasmo Norte, donde lograron huir antes de la llegada del personal de seguridad.

El chofer, por su parte, activó el sistema de alerta interna, mecanismo que enlaza al bus con el centro de operaciones del sistema para generar una comunicación directa con las autoridades. Desde allí se coordinaron los pasos posteriores para seguir el protocolo de emergencia establecido.

La empresa operadora señaló que mantiene un trabajo conjunto con la Policía para fortalecer los controles y prevenir nuevos incidentes, aunque los hechos recientes evidencian que los riesgos siguen presentes dentro del transporte público.

Sensación de inseguridad en Guayaqui ante robos en Metrovía

Según los registros de la propia Metrovía, 91 asaltos a pasajeros se han reportado durante el 2025. Aunque la cifra puede parecer baja frente a los más de 216 mil viajes diarios, cada episodio revive la preocupación por la vulnerabilidad de un sistema que mueve a miles de personas a diario.

Las autoridades insisten en que se están aplicando protocolos de seguimiento, pero los usuarios cuestionan la efectividad real de las medidas preventivas, especialmente en un contexto donde los asaltos a buses y taxis urbanos se han vuelto frecuentes.

