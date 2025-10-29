Expreso
  Guayaquil

metrovia
Usuarios denunciaron robo dentro de unidad de la Metrovía. El hecho ocurrió el 28 de octubre.Captura de video

Video muestra robo en plena Metrovía de Guayaquil y causa indignación

Un video grabado dentro de una unidad captó el momento en que  usuarios fueron asaltados por dos delincuentes armados

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios pasajeros de una unidad del sistema Metrovía de Guayaquil fueron víctimas de un asalto.

En la grabación, que se observa de fecha el 28 de octubre, pasadas las 11:00, se habría tomado en un articulado en movimiento, donde dos individuos desvalijaron a los usuarios mientras se escuchaban gritos y pedidos de auxilio.

Durante el clip se oyen frases como “dame el teléfono” y “¡abre la puerta!”, así como golpes y forcejeos dentro del bus. 

El video se viralizó rápidamente en plataformas como X, donde decenas de usuarios denunciaron la inseguridad que ya afecta a los sistemas de transporte público.

Usuarios de la Metrovía reaccionan 

El usuario @david233q escribió: “Es increíble que ahora roben incluso en espacios públicos donde hay cámaras y nadie hace nada”.

Otro ciudadano, @quimi_lozano, reportó un caso similar: “En la Troncal 4 del Batallón también asaltaron y las guardias no hicieron nada”, comentó.

Hasta el momento, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), entidad que administra la Metrovía, no se ha pronunciado pese a los pedidos de información a través de sus canales.

