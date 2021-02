Guayaquil: Los rezagados del 2020 llenaron el centro de revisión técnica vehicular

Durante los primeros días de Revisión Técnica Vehicular, previo a obtener la matrícula, no es común que común que sean varios los usuarios que se someten al proceso. Pero este año ha sido diferente, porque quienes no hicieron el trámite el año pasado hasta este enero, recién lo están haciendo, lo que se ve reflejado en las largas filas de autos, dijo a EXPRESO Carlos Orellana, director de Matriculación de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

Este 1 de febrero, la autoridad sugirió que los usuarios realicen el trámite con tiempo, porque por la pandemia de la COVID-19 el aforo está reducido, de tal manera que atienden cada día solo a 1.000 vehículos y no a 2.000 como es su capacidad normal.

Así mismo se solicita que el trámite lo realice una sola persona.

A media mañana, como lo ha comprobado este Diario, empezaron a llegar más carros, y eso ha multiplicado las quejas ciudadanas en el lugar. "Todo esto ha sido un relajo, hay demasiada gente. Es horrible, me he topado con todas las personas que el año pasado, por la pandemia, no pudieron hacer la revisión. Estamos todos juntos y eso nos tiene a todos hecho lío, que desorden", manifestó Daniella Cáceres, usuaria.

Horario La atención en la avenida Narcisa de Jesús y en el kilómetro 10.5 vía a Daule es de 07:00 a 19:00, de lunes a viernes. Los sábados es de 07:00 a 13:00.

Los descuentos en el valor de la revisión aplican para el dígito que corresponde en el mes, es decir en febrero aplica al dígito 1, en marzo al dígito 2, y así sucesivamente

Pagando del 01 al 05: 20%

Pagando del 06 al 10: 15%

Pagando del 11 al 15: 10%