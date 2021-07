Responsabilidad ciudadana, el recurso que le queda a Guayaquil para mantener su agenda juliana

Entre el 23 y 31 de julio de 2021, Guayaquil festejará con más de 30 artistas sus 486 años de Fundación. Los shows artísticos corresponden a la última parte de la agenda festiva, programada por la Empresa Municipal de Turismo del Municipio de Guayaquil.

Los conciertos, donde participarán artistas como Jorge Luis Del Hierro, Daniel Betancourt, Maikel, Karla Kanora, Las Chicas Dulce, Aladino, Jenny Rosero y la Orquesta Don Medardo y sus Players, que generalmente aglomeran a miles de espectadores, se realizarán en un teatro y en algunas plazas de la ciudad, "con aforo limitado", y se transmitirán en vivo por redes sociales, dice el Cabildo en un comunicado.

Las fiestas julianas del Puerto coinciden con la aparición de nuevos casos en el país de la variante delta de la covid-19. De los casos detectados, 2 se hallaron en Azuay, 2 en Pichincha y 36 en El Oro. De esta última provincia, dos casos fueron transferidos en los últimos días a Guayaquil para recibir atención médica.

Pese a que las autoridades de la ciudad conocen que delta es más infecciosa que las mutaciones anteriores, y que el Comité de Operaciones Emergentes (COE) Nacional condena, en cada rueda de prensa, las insensibilidades ciudadanas por salidas innecesarias y aglomeraciones, las celebraciones a la ciudad, con conciertos, siguen en marcha y con la venia del COE Cantonal.

Pero, ¿es prudente que Guayaquil replantee su agenda festiva por la aparición de más casos delta? EXPRESO le preguntó a sus seguidores en las redes sociales. De las 328 personas que participaron en este encuesta, el 81,1 % indicó que Guayaquil debería alterar su agenda. El 18,9 % restante no estuvo de acuerdo.

#DebateExpreso: ¿Crees que Guayaquil debería replantear su agenda festiva juliana por la aparición de casos con la variante delta? — Diario Expreso (@Expresoec) July 20, 2021

No obstante, expertos en el tema también opinan. ¿Es exagerado replantear un cronograma festivo, por la aparición de nuevos casos de la nueva mutación del covid? El doctor epidemiólogo Federico Cabrera, especialista en enfermedades tropicales, considera que se debe tener congruencia en la toma de decisiones para frenar los contagios. Es decir, no se puede poner límites en ciertas puntos y en otros ser flexibles, "porque si las medidas no van a hacer generales, no van a servir de nada".

Por ejemplo: "Hay aforos establecidos para los restaurantes, que son parte de la reactivación económica de la ciudad, pero sí se permitirá, por las fiestas julianas, que la gente vaya a los conciertos. Porque así haya un aforo establecido, a los conciertos irán entre grupo de amigos y van a estar juntos. El control del uso y buen uso de la mascarilla es difícil en un evento así", argumenta.

Él considera que sí los conciertos se darán, deberían ingresar a ellos, sólo las personas que ya cuenten con las dos dosis de la vacuna. "Aquello serviría hasta de experimento para ver si luego del concierto, hubo un caso de covid", analiza.

"Si se van a dar las fiestas, más que establecer el aforo, debe haber control", concluye.

No obstante, el infectólogo, Washington Alemán, coincide en que se debe tomar más control para evitar aglomeraciones y descuidos de las medidas de bioseguridad contra el covid-19, ante la presencia eminente de delta. Sin embargo, considera que no hay que alarmarse por esta mutación.

"Más que suspender festividades, esto es un cuestión de responsabilidad ciudadana. Si ya Guayaquil tiene una agenda festiva, esta bien, que la realicen, pero que haya control. Y depende de cada ciudadano ver si va o no a los conciertos", expresa.

Añade que lo más importante es seguir con el proceso de vacunación, insistiendo en la mejora de la educación en salud y en las campañas comunicacionales de cuidado ante el virus, para que la ciudadanía pueda realizar sus actividades con percepción de riesgo y "tratar de combinar lo que se intenta hacer por parte de las autoridades, que es reactivación económica, con cuidados personales".

Indica, que si bien la variante delta es mortal, no hay que alarmarse por su presencia.

"Delta es más infecciosa pero no más mortal que las mutaciones pasadas. Lo que pasó en la India (donde esta variante mató a millones de personas) es un caso especial. Porque primero la India es uno de los países más poblados y segundo porque su sistema de salud es mucho peor que el nuestro. Ahora Ecuador tiene a gran parte de su población inoculada. Y vendrán más variantes de covid, porque esta es una característica del virus, por eso tenemos que analizar ambos lados, o nos quedamos metidos en una burbuja hasta que todo acabe o tenemos que aprender a convivir con esto", concluye.

El COE Nacional, en una de sus últimas ruedas de prensa, criticó fuertemente las aglomeraciones y fiestas. Además impuso un estado de excepción en la provincia de El Oro y en las ciudades de Cuenca y Guayaquil ante la aparición de más casos delta.