Representante del León Becerra: "El IESS nos debe $ 2,8 millones y no podemos pagar"

Ricardo Koenig advierte que si no reciben los pagos, podrían dejar de atender. Los empleados realizaron un nuevo plantón

La mañana de este martes 9 de abril, al menos 50 personas se acercaron a los exteriores del hospital León Becerra para reclamar por los 10 meses de deuda.

Los trabajadores de la salud aseguran que desde junio pasado no reciben sus honorarios ni tampoco los décimos que le corresponden por lo que han tenido que endeudarse para poder sobrevivir.

EXPRESO se contactó con el doctor Ricardo Koenig, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, regente del Hospital León Becerra de Guayaquil que explicó los motivos de la deuda con los empleados.

"El IESS nos debe $ 2,8 millones esto ya tiene un año. Esta falta de cumplimiento por parte del Gobierno conlleva un montón de problemas. No hemos podido pagar a los trabajadores, tenemos problemas con los proveedores y hay desabastecimiento de insumos y medicinas", comentó Koenig, que resaltó que ya han hecho varias gestiones para poder cobrar los servicios ya prestados.

"Me he reunido con los varios representantes locales y regionales del IESS y hemos mandado un Quipux al presidente Daniel Noboa, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta favorable", agregó.

Sino se reciben los pagos, lamentablemente tendremos que dejar de atender Ricardo Koenig

Representante del hospital León Becerra

Representante del hospital León Becerra

El representante de la casa de salud resalta que pese a que no se ha recibido los pagos correspondientes, los servicios hospitalarios se siguen brindando a más de 200 personas a diario, pero cada vez la situación es más complicada.

"Esta medida que estamos haciendo con los medios de comunicación es para que el IESS tome de manera más formal el reclamo que estamos haciendo y sino lamentablemente tendremos que dejar de atender, porque tampoco puede atender un paciente en esas condiciones", sentenció Koenig

