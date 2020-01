La remediación ambiental en vía a la costa tomará giro legal

A vía a la costa lo que le sobra es polvo, ruido y deforestación repiten quienes la habitan. Esas molestias, producto de una explotación minera sin permisos, debieron solucionarse hasta el pasado 31 de diciembre de 2019, pero no sucedió. Ninguna de las 29 canteras cumplió con la documentación exigida por el Municipio de Guayaquil; ni siquiera aquellas que son de competencia de esa entidad.

Según datos del Cabildo, ofrecidos, la mañana del 2 de enero, por su titular Cynthia Viteri, las nueve canteras de su jurisdicción alcanzaron cerca del 90 % de los requisitos, mientras que el resto no alcanzó más del 50 % de la documentación necesaria para funcionar.

“Se les dio todo este tiempo para que tengan la licencia ambiental, la tasa de habilitación y uso de suelo. Hasta el día de hoy (ayer), las 29 canteras (de vía a la costa) no cumplieron con lo establecido”, explicó.

Que las canteras sean cerradas de manera definitiva, depende de estas, indicó Viteri. “No llegaron a la fecha, no tuvieron el interés. (...) Sencillamente, no cumplen, no abren. Serán cerradas indefinidamente”, indicó. Al momento, quedan cuatro en funcionamiento (como se observa en la gráfica).

La remediación ambiental, según Viteri, tiene dos vías. La primera es que las canteras con permiso ambiental, que cuentan con póliza, desembolsen ese dinero para “poner vegetación en lo dañado”. La segunda es que las canteras sin póliza, es decir, sin permiso, sean sometidas a “causas legales”. De las zonas dañadas en donde no se logre determinar a responsables se hará cargo el Municipio, a través de la siembra de árboles, añadió.

El artículo 183 del Código Orgánico del Ambiente, establece que “el seguro o garantía estará destinado de forma específica y exclusiva a cubrir las responsabilidades ambientales del operador que se deriven de su actividad”.

Las acciones tomadas ayer son un antiguo reclamo de los habitantes de vía a la costa al Municipio de Guayaquil y al Ministerio del Ambiente. En los últimos años, incluso han sido motivo de plantones y protestas.

Aún con las nuevas acciones municipales, a las que los residentes del sector le han dado el visto bueno, conforme a un comunicado publicado en redes sociales por la Federación de Urbanizaciones de Vía a la Costa, el departamento de Ambiente municipal aún no ha hecho el estudio para determinar la magnitud del daño en el sector.

“Los pasivos ambientales y actividad minera están en la franja de la costa entre el kilómetro 10 y 18, eso de manera lineal. (...) Hay actividades mineras que tienen más de un kilómetro hacia adentro de vía a la costa; entonces cuantificar geográficamente las hectáreas no está definido porque hay actividades que no son competencia nuestra”, señaló Bolívar Coloma, director municipal de Ambiente.

El funcionario explicó que, en los próximos tres meses el departamento a su cargo junto a la Unidad de Control Minero identificarán la extensión en hectáreas de cada concesión minera, como la afectación que cada una de ellas han causado.

Luis Alfonso Saltos, urbanista, habitante del sector y exasesor de la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, cree que reforestar no basta. Él piensa que se debe aclarar si, a más de una reforestación, se repararán las afectaciones respiratorias de los habitantes de vía a la costa y conocer qué pasará con los terrenos afectados y para qué serán usados, cuestiona.

“¿Cómo se determinarán las formas y medidas de reparación ambiental? ¿Cuáles serán los parámetros que el Municipio usará? Ojo, decir árboles suena bien, pero no hay que usar a los árboles como la respuesta a todos los problemas”, manifiesta.

Hasta la mañana del 3 de enero, el departamento de Justicia y Vigilancia clausuró a más de 17 canteras. Este 3 de enero se terminará el total. Mientras tanto, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) mantendrá operativos en el sector para evitar la entrada o salida de volquetes con material minero en la vía a la costa, explicó Luis Lalama, director de Operaciones de Tránsito.