Guayaquil registra un leve aumento de casos de COVID-19

La COVID-19 continúa contagiando en Guayaquil. Al finalizar el primer trimestre del 2023 se registra un leve incremento de casos, pero se trataría de un aumento no exponencial.

Así lo determinó este miércoles 12 de abril Carlos Farhat, epidemiólogo municipal y director de la Mesa de Salud del COE Cantonal, al señalar que la última semana de febrero se cerró con 27 casos confirmados. Mientras que, en los primeros días de marzo, se dio un incremento gradual de hasta 90%.

"Se cerró la última semana de marzo con 128 casos confirmados en la Zona 8, de los cuales 108 son de Guayaquil. En la semana 14 se cerró en 112 casos y se nota una fluctuación entre 100 y 115 casos, lo que nos indica que se mantiene en una meseta esta cifra”, agregó el médico.

“El impacto de este feriado de Semana Santa, lo apreciaremos en la siguiente semana, lo que nos indicará si hubo o no un aumento de casos, y hay que dejar en claro que la información que se brinda son los casos que llegan hasta los laboratorios, pero de estos hay muchos casos que provocan un sub registro de pacientes que tiene síntomas Covid-19, pero no se realizan ninguna prueba”, recalcó Farhat.