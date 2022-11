Guayaquil registra un incremento sustancial de casos Covid

Según el informe emitido este 30 de noviembre por la Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Guayaquil, en el Puerto Principal se registran ya más de 1.400 casos de covid confirmados; lo que supone, indica el comunicado, un incremento sustancial en el número de contagios.

A decir del documento, este incremento si bien es mayor al de semanas atrás ya se venía presentando. De hecho, los picos se reportan desde hace un mes, siendo en las dos últimas semanas en las que se detectó un aumento exponencial de 800 a 1.400 casos.

Sin embargo, solo se ha registrado una muerte por esta causa en una paciente adulta mayor con dos dosis de vacunas, pero sin los refuerzos. Por ello, los miembros de la Mesa Técnica hicieron un llamado a la población a mantener el uso de las mascarillas en los espacios cerrados, así como en lugares de gran aglomeración de personas. Eso incluye puestos de trabajo, reuniones sociales, conciertos y espectáculos, además de completar el esquema de vacunación.

Para habitantes como Carola Benavides y Lucy Cedeño, ambas guayaquileñas y de casi 60 años, resulta necesario que la ciudadanía vuelva a usar las mascarillas con frecuencia. "Ahora uno ve a la gente en la calle sin nada. Estamos pasando también por una etapa en la que todos tienen tos y gripe, y uno los ve tosiendo a campo abierto. Ya no hay cuidados lamentablemente. La gente se lo tomó todo a la ligera. Creo que es conveniente que nos volvamos a cuidar un poco más, no exageradamente. Solo un poco para no poner en riesgo a nadie y no dar cabida a una ola de contagios", señaló Cedeño; quien habita en el norte de Guayaquil y ha decidido suspender las reuniones previstas para este mes, por precaución.

"Tenía un par de reuniones, pero prefiero no ir y aguantarme para celebrar como se debe con la familia Navidad y Fin de Año. Vienen mis sobrinas y hermana de Estados Unidos, no queremos dañar la fiesta. En casa hemos decido cuidarnos todos, incluidas ellas, para que nada nos preocupe en un par de semanas", indicó.

Otros ciudadanos, como Sebastián Mera, guayaquileño de 49 años, han optado por colocarse un refuerzo de la vacuna. Mera tiene tres dosis, estaba reacio a colocarse la cuarta, pero en vista del escenario actual ha decidido hacerlo. "Siempre me dije que tres dosis eran más que necesarias, porque al final no sabemos a ciencia cierta qué le estamos metiendo al cuerpo; aun así me la pondrá. No quiero estar con el temor a enfermarme o enfermar. Ya me la juego no más", indicó a EXPRESO, tras conocer las cifras.