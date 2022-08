Más de 10 urbanizaciones se levantan en la vía Salitre-La Puntilla, la cual al menos tres años ha permanecido abarrotada de carros. Los cerca de 20.000 habitantes que viven en ellas venían pidiendo ayuda, que haya vigilantes y que coloquen semáforos para facilitar la circulación. Sin embargo, lo que hizo la Prefectura, que tiene la competencia de la vía, fue construir un distribuidor de tráfico en el kilómetro 12, que ha terminado causándoles más complicaciones, a decir de los residentes.

Si bien no están en contra de la construcción, cuestionan que no haya sido bien ejecutada.

Tener que cruzar por esta vía, sea en carro o a pie, es un martirio diario. Hace falta algo que nos permita cruzar y transitar con mayor calma, al menos un semáforo o más señales de pare.

Jorge Macías, residente del sector

Estefania Toledo, moradora de Napoli, no puede entender cómo se levantó tal redondel si la vía es apenas de cuatro carriles, dos por cada sentido. “Si la Prefectura levantó este redondel, al menos tuvo que poner un semáforo, porque ahora en la calle que me tomaba 10 minutos recorrer, con tráfico, me tardo ahora 30 minutos al menos, por el embotellamiento”, asegura.

Raquel Freire, de Málaga 2, coincide con Toledo, y frente a ello hace un llamado a que la autoridad reconstruya la estructura.

“Se esperaba un alivio con este redondel, pero resultó crear aún más tráfico... Es otro martirio”, clama Freire, quien para llegar a su trabajo, en Guayaquil, utiliza a diario el tramo, que ahora le causa dolores de cabeza.

Freire admite que antes de la construcción existía un congestionamiento, pero más de un mes después de estar habilitada la estructura puede concluir ha complicado aún más la situación. Porque para ir de su casa a la avenida León Febres Cordero ahora se demora 30 minutos, cuando recorrer esos apenas 4 kilómetros no tardaba más de 10.

Para cruzar la arteria, los trabajadores aseguran que esperan más de 10 minutos para dar el primer paso, en un tramo de no más de 8 metros entre ambas vías. Alex Lima

Ante esta problemática, EXPRESO consultó sobre la obra al director de Concesiones de la Prefectura, Eduardo Falquez, quien atribuyó las molestias a que el distribuidor no está aún terminado. “Nosotros hicimos todos los estudios necesarios antes de levantarla. Esta vía originalmente es una carretera, pero ahora hay urbanizaciones, centros comerciales, escuelas. Ya son más de 90.000 vehículos que transitan en esta vía de forma diaria, de los cuales 14.000 son carros que entran por los peajes que conectan con este tramo”, detalla Falquez, quien sostiene que el próximo mes se dará ya inicio a la ampliación, para aumentar un carril en cada sentido.

Además de la expansión, Falquez cuenta que también se construirán tres distribuidores en la zona, un separador de carril y un paso a desnivel, cerca de Cataluña.

Salir de mi casa al trabajo por las mañanas se ha vuelto un martirio. Antes por el tráfico me tomaba al menos 10 minutos salir a la calle principal. Ahora son 30 minutos de espera.

Raquel Freire, habitante de Málaga 2

Pero para la ciudadanía, era necesario ampliar la arteria antes de construir el redondel. Urbanistas y arquitectos consultados lo corroboran, al alegar que una vez iniciados los trabajos, el caos será mayor por la maquinaria que se empleará.

Sin embargo, hay ciudadanos que aseveran que la obra simplemente no debió construirse nunca, como Ricardo Moscoso, quien habita en Cataluña.

“Esta es una vía rápida, por lo que pienso que nunca debió estar ahí un redondel. Son tres calles las que convergen, entre ellas las de los vehículos que vienen de La Aurora o Salitre, y se topan además con los conductores que entran y salen del colegio o el supermercado ubicado cerca de la obra. En ella todos se frenan. Se vuelve un caos mayor. Que lo quiten, eso quiero”, dice.

Pero para los urbanistas Johnny Cóndor y Edith Rada, la idea del distribuidor no es mala. Es necesario para el desarrollo urbanístico, estiman. Y coinciden en que más allá de haber fallado la planificación, urge un plan integral, pues de lo contrario el distribuidor no será más que un parche.

“Rutas alternas es lo que necesita esta vía, ubicada ya en uno de los polos en desarrollo del Gran Guayaquil. Hacia allí deben apuntar las autoridades, de la mano de los promotores urbanísticos. Una ciudad debe de crecer, pero en orden. Y allí entran ya todas las entidades, incluso el Municipio de Daule, que es el encargado de dar los permisos”, concuerdan Cóndor y Gustavo Plaza, quien habita en Compostela y experimenta a diario el caos vial en el sector.