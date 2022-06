Guayaquil: El recelo del casco comercial se propaga al norte de la ciudad

Como si fuesen los días de un fin de semana o de un feriado. Ese es el panorama que se percibe en el casco comercial desde el pasado lunes, que se registró la primera marcha en Guayaquil, en relación al paro nacional. El escenario se ha mantenido desde que el reloj marca las 12:00, y hasta se extiende a otras zonas comerciales y de mayor flujo de personas, como en la ciudadela Alborada o Urdesa, en el norte de la ciudad.

Diario EXPRESO realizó un recorrido por diferentes puntos de la urbe porteña y constató, además, que en algunas calles donde el denominador común era el agobiante tráfico, también se han reducido las largas columnas de vehículos. Está claro, hay un recelo que se respira en el ambiente.

“Como está la situación del país, la delincuencia y las marchas, hace que nos inquiete si salimos o no. En el trabajo nos mandan más temprano o hay compañeros que se van en grupos de expresos”, cuenta Mellisa Pilay, una contadora guayaquileña, quien se lamenta que por estos motivos no podrá ir este fin de semana como ya lo tenía previsto a Olón (Santa Elena) junto con sus amigos.

La mujer, de 34 años, labora cerca del Malecón 2000 y espera que “todo esto se mejore” para poder estar en la playa el próximo sábado.

A unos metros, en la bulliciosa Bahía, algunos módulos se mantienen cerrados, mientras que los propietarios de otros locales han decidido no quedarse con los brazos cruzados y sacan a flote toda su mercadería. Pese a los esfuerzos de los comerciantes, los compradores no se asemejan a los que allí aterrizan en días normales.

Así opina Carlos Matute, un vendedor de maletas, quien afirma que la situación se agravó la tarde del martes cuando se registraron diferentes marchas por esta parte de la urbe.

Con sus otros compañeros, recuerda, se puso a buen recaudo, pues el ‘fantasma’ del saqueo volvió a pasearse por este territorio.

“Desde ese día es que algunos no vienen o abrimos a media llave, o sea, atendemos con recelo que vandalicen nuestros puestos y por eso la gente tampoco viene”, menciona Matute, que ahora baja las puertas de su negocio a las 15:00 o 16:00.

No abrí el martes mi restaurante porque el mercado de José Mascote estaba cerrado y no pude comprar, el miércoles no hubo la misma demanda de los comensales.

Mauricio Maldonado

propietario de un restaurante de Urdesa