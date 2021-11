Rabia: Cuando la vacuna no es suficiente para viajar con tu mascota

Viajar y conocer otras partes del mundo es uno de los mayores placeres del ser humano, pero esa actividad puede volverse una pesadilla o un dolor de cabeza, cuando te enteras, sobre todo a puertas de embarcarte, de que existen normas y trámites que exige el país o la región de destino.

Es el caso de Karla Pesántez, una guayaquileña quien por la pandemia no pudo regresar en casi todo el 2020 a España, donde vive y que, al querer abandonar el Ecuador junto con su gata Reyna, a comienzos de este año, se enteró de que en los países de la Unión Europea, que son considerados libres de la rabia, exigen que las mascotas se les haga la prueba FAVN, un requisito para que perros y gatos califiquen para un periodo reducido de cuarentena antes de entrar.

Allí comenzó para esta joven de 28 años una odisea, pues además de tener que organizar sus cosas personales, debía realizar el test para que su compañera gatuna también pueda viajar.

El primer escollo que encontró Pesántez fue cuando le dijeron que el proceso no es inmediato, pues se requiere hacer el test al menos 4 meses antes de viajar y ella solo tenía unos pocos días para presentarse ante sus jefes para no perder su trabajo en la ciudad de Barcelona. Ante la disyuntiva de volar sin su entrañable mascota o recobrar su vida anterior en Europa, la joven optó por la primera opción y "con el dolor de mi alma tuve que entregar el animalito al cuidado de mis padres".

Cuando la gente que está en estos casos se enteran de que ya no pueden llevarse al animalito, ya no viajan o lo hacen y deben regresar luego de un tiempo al país para poder llevárselo, Glenada Llaguno, veterinaria y propietaria de UnimeVet, un laboratorio que ofrece el trámite de la prueba FAVN en el Ecuador

Otra cosa que no sabe mucha gente en Ecuador, es que no todos los perros y gatos pueden viajar. Solo pueden hacerlo los de personas residentes en otros países. Por ejemplo EE. UU. no permite la entrada a su territorio de animales por turismo. Así que si estás pensando en llevar a 'Firulais' a pasear unos días a Disneylandia, mejor desecha esa idea.

El veterinario Paúl Rivadeneira asegura que él ha conocido dos casos en los cuales personas tuvieron muchas complicaciones para ingresar con sus mascotas a otro país. "Uno de ellos -recuerda-, incluso tuvo que regresarse y hacer el trámite desde cero para poder viajar nuevamente con su mascota".

Ante la consulta de EXPRESO sobre una falta de información en estos temas, la Agencia de Regulación y Control Fito Zoosanitario (Agrocalidad), aseguró que "justamente para evitar contratiempos", toda la información respecto a este servicio se encuentra detallada en nuestro portal web (https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=41585).

"Uno de los inconvenientes que existen es justamente la no anticipación a consultar esta información para preparar las exigencias del país de destino para el ingreso al país de destino sin contratiempos", aclara la Agencia.

LA PRUEBA O EL CERTIFICADO FAVN

La también llamada prueba o informe de rabia serológica para mascotas que van a viajar a países considerados "Rabies Free", es un examen de Fluorescencia de Neutralización del Anticuerpo del Virus (FAVN por sus siglas en inglés). Se usa para detectar el anticuerpo neutralizado del virus de la rabia después de la vacuna.

"Es necesaria para saber qué tipo de anticuerpos tiene en animal contra la rabia o, en otra palabras, para probar que está vacunado y que la vacuna haya servido", explica Llaguno.

Pero aquí viene la dura realidad para quienes la necesitan. El trámite es un poco engorroso y a la vez costoso, ya que no se realiza en el Ecuador, sino en países como Estados Unidos y Chile, a donde hay que mandar las muestras y esperar que luego de un tiempo envíen los resultados para, con ellos, poder viajar sin problemas con el animal.

Por ejemplo, en el Laboratorio de Rabia de Kansas State University (EE.UU.), los resultados usualmente están disponibles entre 3 y 4 semanas desde el día que recibe la muestra.

Uno pensaría que se trata de no más de un mes, pero no hay que olvidar el preproceso de este test, que se hace en el país de origen del animal, en este caso, en Ecuador. Allí es donde entran en juego los laboratorios o veterinarios locales que ofrecen hacer por tí este aparentemente engorroso trámite.

Estos facilitadores deben ir de paso en paso: primero verificar los requisitos previos a la toma de muestra de la sangre (suero) del animal, que debe tener inoculado un Microchip de identificación. Asimismo, debe cerciorarse de que el 'peludo' esté vacunado contra la rabia con al menos un mes previo a la toma de la muestra.

"Yo cobro $ 400 (por este servicio) porque tengo que exportar la muestra, la cual tiene que ir en refrigeración a EE. UU. No siempre exporto 2 o 3 a la semana, a veces solo una y allí salgo en contra porque las compañías de encomiendas cobran caro", cuenta Llaguno.

Otro valor que debe cubrirse -y que está incluido en ese precio-, es el de la la devolución del documento, que va firmado por quien exporta las muestras, y debe ser llenado a mano y sellado. En ese mismo papel, los del laboratorio extranjero ponen el resultado y lo envían de vuelta al Ecuador.

ANIMALES EN BUEN ESTADO

El tomar la sangre del gato o del can puede significar otro obstáculo en el pre-proceso para lograr el certificado FAVN. Si el animal tiene problemas, por ejemplo de obesidad, no está en condiciones de hacer el test, ya que su sangre tiene mucha grasa y al centrifugarla el suero sale no apto.

En esos casos, el dueño debe poner a dieta a la mascota para luego de un mes al menos, volver a probar para ver si la sangre sirve para el testeo.

PREGUNTA FRECUENTE

¿Por qué Ecuador no exige la prueba FavN para las mascotas que llegan al país, en reciprocidad con los países que la piden? Es la pregunta que suelen hacerse los ecuatorianos que han debido pasar por esto, entre quienes se encuentra gente que suele exportar perros para comercializarlos.

Al respecto, Agrocalidad responde que este test no es una exigencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal- OIE. Agrega que Ecuador es un país que aún no se ha reconocido como libre de rabia pese a que al momento no se han registrado casos de la enfermedad;

Agrega que el ingreso de mascotas se encuentra regulado con una certificación generada por parte del servicio veterinario del país de origen en la que se verifique la aplicación de la vacuna contra rabia lo que asegura tener el nivel de anticuerpos de rabia en las mascotas.

NO HAY CASOS DE RABIA AL MOMENTO

Ecuador no ha tenido casos reportados de rabia recientemente pero seguimos siendo considerados dentro del grupo de países que aún no están libre al 100 % de dicha patología.

Aunque no se han reportado casos de rabia en el país en los últimos años, siempre es mejor estar prevenidos referencial

El médico veterinario Paúl Rivadeneira, recuerda que la rabia es una enfermedad zoonótica (que se puede transmitir entre especies como caninos a personas por ejemplo), por lo cual recomienda tener extremo cuidado al momento de desplazar a nuestras mascotas a lugares que considerados libres de este mal.

Agrega que esta enfermedad incluso muchas veces puede desarrollar los signos clínicos de la misma después de varias semanas e incluso meses, la cual se considera fase prodrómica. "Por ello -recalca-, no se puede garantizar el buen estado sanitario de una mascota con una revisión médica o exámenes bastantes básicos que, muchas veces no son representativos para determinar si está enfermo o no.

Glenda Llaguno recomienda a la gente vacunar las mascotas una vez al año, pese a que no se hayan dado casos desde el año 2005 en el Ecuador.

En la mayoría de consultorios veterinarios vacunan a perros y gatos contra este mal pero también los 'amos' de canes y felinos tienen la opción de aprovechar las campañas que periódicamente hacen las autoridades sanitarias del país y de los Municipios.

PARA SABER

No la lleves de turismo

No todos los perros y gatos pueden viajar, solo los de personas residentes en otros países. Por ejemplo EE. UU. no permite la entrada a su territorio de animales por turismo.

Países que exigen prueba FAVN

Entre los países o regiones libres de rabia que exigen la prueba FAVN son: Hawái, Guam, Japón, San Cristóbal y Nieves, Australia y Nueva Zelanda.

¿Quiénes la necesitan?

Quienes residen o van a residir en países libres de rabia y quieren llevarse a sus animales. Y personas que por cuestiones comerciales exportan perros y gatos a esos países.

Recomendación

Antes de viajar verifica los requisitos de importación de mascotas con las autoridades del país de destino