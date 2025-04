Pugna en la Universidad Agraria: Consejo Universitario pidió intervención del CES

Bloqueada. Así permanecía la puerta de ingreso al edificio administrativo de la Universidad Agraria de Ecuador. En el acceso se colocaron cadenas este martes 15 de abril para impedir que alguien entre o salga. Es la muestra del forcejeo administrativo que se vive en la institución.

Las puertas se bloquearon luego de la sesión en la que el Consejo Universitario decidió que se pedirá al Consejo de Educación Superior (CES) que intervenga para resolver sobre el puesto de la principal autoridad.

Con una cadena se bloqueó el acceso al edificio administrativo donde está la oficina de la rectora y donde sesionó el Consejo Universitario de la Agraria. FRANCISCO FLORES

Tamara Borodulina lo ocupa desde el 30 de abril de 2024 pero, en los últimos meses, posibles irregularidades han desencadenado en momentos de tensión, que este martes sacaban hasta lágrimas entre el personal.

"Entre los puntos a tratar (en el Consejo) está que la comunidad (de la Universidad) Agraria sea un recinto de paz, no de armas. Se trató (en la reunión) de que se revisen todos los contratos hechos".

Ángel Reyes, representante de empleados ante el Consejo Universitario

La incertidumbre era evidente entre los asistentes, luego de que el vicerrector académico Javier Del Cioppo Morstadt, ingresó con una comitiva al despacho de Borodulina para comunicarle el pedido de que renuncie al cargo.

“Lo que pasa es que el Consejo Universitario me puede solicitar (la salida) pero no me puede obligar. Y yo realmente no me siento culpable en nada como para presentar mi renuncia”, declaró a EXPRESO la rectora, luego de ese encuentro.

Borodulina está sola en su despacho. Luego de que todos salieron, se quedó junto a su hijo, del que dice fue agredido el martes por un funcionario.

Ella mencionó este episodio para justificar la presencia de personal armado, afuera de su despacho, como parte de su seguridad privada. Ocurrió hace unos meses, según la denuncia que trabajadores presentaron el lunes anterior a la Contraloría y el Ministerio del Trabajo.

La rectora de la Universidad Agraria, Tamara Borodulina, atendió a EXPRESO en su despacho. FRANCISCO FLORES

En el documento se adjuntó una foto en la que se ve a dos hombres armados con fusiles, en los exteriores de su oficina.

4.778 estudiantes se matricularon hasta este lunes. La Universidad Agraria tiene unos 7.000 alumnos.

Borodulina dijo a EXPRESO que estuvieron ahí luego de que ella le solicitó “ayuda” a la exgobernadora Eliana Molineros, quien estudió en la Agraria.

“Eso es falso, yo no he mantenido comunicación con ella”, respondió a EXPRESO la exfuncionaria.

Otra decisión que tomó el Consejo Universitario fue la de postergar una semana el periodo de matriculación (el registro ordinario culminaba este miércoles 16 de abril) y el inicio de clases, que ahora se daría el próximo lunes 28 de abril.

Pero, como muchas situaciones actuales en la Agraria, esto es algo incierto.

Estudiantes consultados, que en estos días visitan la Universidad para matricularse, coincidieron en que desconocen la situación anómala de la institución, y que se han enterado solo por medios de comunicación.

Mayra Granda va a primer semestre de Agronomía. Ella cree que tener clases virtuales, una de las posibilidades que se barajan, no les conviene: “virtual se nos dificulta por el Internet y la señal”.

"Recién vengo a enterarme de todo esto, porque cuando estábamos en el preuniversitario estaba todo bien. Si había algo, ya era interno entre maestros y el área administrativa". Mayra Granda, va a primer semestre de Agronomía en la U. Agraria

Otra dificultad es el estado de al menos una veintena de salones que aún huelen a pintura fresca pero que están llenos de polvo y con sillas dañadas encima de las mesas de trabajo.

Al respecto, Borodulina dijo que extender los trabajos con horas extras podría ser una alternativa para comenzar clases.

Así están algunos salones de la Universidad Agraria: con trabajos aún por terminar, lo que impide que las clases comiencen a tiempo. FRANCISCO FLORES

La rectora también indicó a EXPRESO que prescindirá del abogado José Luis Llerena Alvarado, quien era su asesor personal, y que fue señalado en la denuncia como autor de amenazas a docentes y trabajadores.

"Lo que ellos quieren (sector que se opone a la rectora) es que nosotros no marquemos para decir que hemos abandonado el trabajo, pero ni siquiera nos dejan entrar a la puerta". Katherine Burgos, trabaja en la Universidad Agraria pero este lunes se le impidió el acceso

En medio del conflicto están los estudiantes. Esperando en la fila para matricularse, una alumna de Veterinaria, que prefirió omitir su nombre, pidió que la situación se resuelva “de manera amistosa, en paz”.

