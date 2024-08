La procesión de la Virgen del Cisne, marcada por el anhelo de recuperar la paz

Decenas de ciudadanos se congregaron este 25 de agosto en las inmediaciones de la iglesia San Agustín, en las calles Luis Urdaneta y Pedro Moncayo, en el centro de Guayaquil, con motivo de la procesión de la Virgen del Cisne. La iglesia se encontraba repleta de fieles; incluso, tuvieron que colocarse en la plazoleta externa, aledaña a la edificación, para hallar un espacio desde donde rezar.

A las 14:15, la imagen de la Virgen llegó al lugar y fue colocada en la calle Urdaneta. A las 15:00 comenzó la marcha, que culminará en la iglesia San Vicente Paúl, en la calle 24 y la A, en el suburbio de Guayaquil. Más de 60 cuadras recorrieron los fieles.

Los guayaquileños, unidos por su fe, acudieron a este acto, pese al calor del sol que azotaba la tarde. Su devoción fue mayor. Y lo fue todavía más, según reconocieron a EXPRESO, el anhelo de orar por recuperar la paz.

La necesidad de vivir sin miedo y de aplacar la violencia

Carmen Holguín salió junto a su madre de 67 años para pedir a Dios y a la Virgen por su hija y sus nietos: “Que estén bendecidos y llenos de salud, eso es lo que pido para mis hijos amados. Pero también pido porque nuestro Padre Celestial guíe a aquellos que necesitan, a los que cometen crímenes, a los que aún pueden redimirse y a los que no, porque no se puede salir con calma ni siquiera al portón de la casa. Lo hemos perdido todo, por eso ruego por vivir bajo otros escenarios: de calma y seguros”, comenta.

No importó el calor, los católicos recorrieron cerca de 60 cuadras en el peregrinaje. Paúl Arias

Asimismo, Héctor Chicaiza asistió al evento religioso junto a sus dos hijos y su esposa. Que la tradición, donde sea que esté la Virgen del Cisne, la practica desde hace más de 15 años. “Mi fe es más fuerte que mi temor, y yo sé que hoy Dios está con todos aquí y que no pasará nada”.

Durante el recorrido, 30 agentes de la Policía Nacional acompañaron a los caminantes que reconocieron, por la cantidad de gente que había y la situación que enfrenta la ciudad, sentir algo de temor. "Hasta ayer tuve dudas de venir porque ya no hay sitio que se libre de la delincuencia. Dudé. Pero al mediodía me animé y creí necesario volcarme a la calle, a rezar como lo están haciendo todos. Esta marea de gente me llana de fe. Estamos pidiendo lo mismo. Solo queremos paz", precisó Zuzetty Alvarado, quien llegó desde la Alborada al centro de la ciudad.

A medida que el peregrinaje fue avanzando, más ciudadanos se fueron sumando. Hubo quienes sacaron una silla de plástico a la vereda y con estampitas o una imagen, cerraron los ojos, cantaron y rezaron.

"Yo creo en La Churonita porque sé que hace milagros, por años fue a Loja, recorrí junto a decenas de fieles de todo el país e incluso de países vecinos. Ahora que soy una adulta mayor y que nada en seguro en las carreteras, me freno. Sin embargo, estoy aquí, acompañándola. No puedo estar más feliz. En estos momento de tristeza y ansiedad que muchos atravesamos al ver que el país está repleto de violencia y dolor, su presencia nos sana. Y necesitamos eso, sanar. Lamentablemente llevamos ya varios años sobreviviendo", pensó Laura Quisquís, quien habita en la calle Los Ríos.

En la caminata hubo familias enteras recorriendo el centro. Paúl Arias

La parroquia San Vicente de Paúl alista otros eventos



La peregrinación de este 25 de agosto no será el único evento que preparará la Arquidiócesis. A esta romería se le suma la solemne fiesta por la natividad de la Virgen de El Cisne, que tendrá lugar el domingo 8 de septiembre, a las 20:00, en su santuario.

El párroco Oljer Paz se muestra emocionado por la participación popular y extendió la invitación a la comunidad católica de Guayaquil. “Asistamos a los diferentes actos preparados como homenaje a la novena en honor a la Santísima Virgen de El Cisne, que empieza el 30 de agosto en la Parroquia San Vicente de Paúl, cuyo tema central será ‘Con María, peregrinamos al Corazón de Cristo’, dijo el sacerdote.

En Guayaquil esta veneración nació hace 38 años con la migración de lojanos hacia esta ciudad, quienes llegaron a afincarse en la parroquia, donde el octavo día de cada mes recibe a sus feligreses. Miles de personas se espera que participen de estas dos peregrinaciones, las cuales ya son tradicionales entre el pueblo católico de Guayaquil.

