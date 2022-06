Con fuegos artificiales de fondo, banderas, una pantalla gigante en la que se replica una y otra vez la frase 'Sigue Juan José, sigue'; y vestidos con camisetas amarillas que tienen en ellas plasmados el número 6 o el rostro del alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez; los habitantes de este cantón esperaron la llegada del primer edil, que la tarde de este 9 de junio se lanzará a la reelección.

La espera se dio en los exteriores del coliseo Humberto Andrade Solórzano, en cuyo interior aguardaban otras decenas de personas y una veintena de hombres que, cual corte de honor, se ubicaron a los costados de Yúnez para acompañarlo hasta la tarima principal, donde por mas de media hora cantó y bailó un grupo de tecnocumbia.

La entrada la hizo a las 17:20 acompañado de la prefecta del Guayas, Susana González; la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aplausos y más música. "Que viva la fiesta, que viva siempre. Si hay fiesta, no importa ya nada", gritó en repetidas ocasiones el habitante Klinger León, que durante toda la presentación no dejó de bailar sobre la pista.

A diferencia de lo que se vivió en el Puerto Principal, que salió de la mano de Viteri a la tarima, el líder socialcristiano Jaime Nebot dio su apoyo a Yúnez pero a través de una llamada telefónica que se replicó con la ayuda de parlantes, pero que pocos lograron escuchar.

"No sé que ha dicho el abogado, no le entendí nada de nada. Pero si lo llamó, debe ser porque lo apoya", dijo al respecto Alberto Carvajal, uno de los presentes; que como León no hacía más que bailar, grabar las participaciones de las bailarinas y se comía un sánduche que le entregaron -dijo- no sabe por qué.

Previo al discurso de Yúnez, la palabra la tuvo Viteri quien durante su breve presentación elogió al alcalde al hacer hincapié en que sus obras hablan por él, por lo que -precisó- la reelección la tiene ganada. González, quien se sumó a los elogios, se lanzó a decir algo similar, de no mas de dos minutos, que terminó con la frase de 'va por que va'. Que Juan José Yúnez va porque va, que ganará la reelección, indicó

Por su parte Yúnez, en un discurso similar al de Viteri, aseguró que se ha dedicado a dotar de obras a los samborondeños que incluso no le correspondían. Que ha dado educación, que ha regalado tablets, que ha dado salud, que construirá un hospital, prometió. Que dio trabajo, que ayudó a levantar a su territorio de la pandemia, gritó. Que aquellos que creían que no estaba preparado para sacar adelante al cantón, se equivocaron, dijo.

"Creían que iba a acabar con el progreso de Samborondón y no fue así. Me comprometí con ustedes y aquí estoy", concluyó; al asegurar que ha defendido a Samborondón incluso de la delincuencia. Este, un tema que la ciudadanía contradice y critica, como ya lo ha venido publicando EXPRESO.

Durante su intervención ni la planificación, ni los problemas ligados al caótico tráfico que agobian a la parroquia urbana La Puntilla; ni la necesidad de un gran parque, sombras y áreas verdes; además de una biblioteca municipal, también en esa zona, estuvieron presentes.