La popularidad de la cultura asiática crece en Guayaquil

Su música, su gastronomía, sus series animadas, su vestimenta y hasta su idioma invaden cada vez más a los guayaquileños, particularmente a los jóvenes, que ya toman como referencia la cultura asiática que se propaga más en Guayaquil.

La colonia china festeja a su pais con una inedita reunion Leer más

Durante el 2023 se ha visto un aumento de tiendas temáticas coreanas, chinas y japonesas en la ciudad. Lo que empezó ocupando unas cuantas cuadras del centro (conocido como Barrio Chino), ahora se ha trasladado a, al menos, una veintena de locales no solo en el Puerto Principal, sino además en Samborondón, que brindan experiencias temáticas asiáticas.

Esto llama mucho la atención de los jóvenes que, enamorados de la música o las series de televisión de ese origen, buscan vestir, hablar o hasta comer lo que han observado durante años a través de la televisión o la internet.

“Es una cultura hermosa. Desde el 2020 me enamoré del K-pop, y los K-dramas, en general me encanta esa cultura, pero ahora este gusto toma más fuerza y se puede hasta comer lo que he visto durante años en las series”, comenta Daniela Valverde, quien confiesa que el aumento de tiendas asiáticas es algo que le ha permitido aprender sobre su cultura favorita, la coreana.

Entretenimientos. La cultura asiática también ofrece distintos juegos de mesa que los une para disfrutar. Además, sus series animadas también cautivan a los guayaquileños. Gerardo Menoscal

En el centro de Guayaquil, desde hace unos diez años existen cerca de diez tiendas donde se comercializan artículos asiáticos, como enlatados, snacks, comida y toda clase de productos que son muy consumidos en ese continente.

Pequeñas mafias rondan el barrio chino Leer más

Además, también son muy comunes las importadoras chinas y decenas de tiendas donde se comercializan ropa de esa procedencia; sin embargo, ‘la marca’ se ha extendido a lo largo y ancho de toda la ciudad.

Según relata Fuming Zhu, presidente de la Asociación China en Ecuador, actualmente solo en el centro de Guayaquil hay 400 comerciantes de procedencia china. “Antes había una zona que se llamaba el Barrio Chino y todos nos concentrábamos ahí, ahora estamos por todos lados. En Guayaquil hay aproximadamente 180 mil personas de descendencia china y unos 30.000 nacidos en China. Somos una comunidad muy numerosa y unida”, resalta Zhu, quien asegura que sus compatriotas son los de mayor cantidad en Ecuador, seguido de los coreanos.

En Guayaquil hay más de 20 locales de comida china, japonesa y coreana. Todos tienen ofertas diferentes y muy atractivas. Cada vez se sabe más de la cultura asiática en la urbe. Melanie Valarezo,

aficionada

Tanto ha sido el aumento de la población asiática en Guayaquil que en algunas zonas, como Urdesa, Puerto Santa Ana, Alborada y Sauces, ya se ven tiendas que ofrecen sus comidas típicas. Los taiyakis, ramens, dumplings, dorayakis y los mochis, son algunos de los platos más solicitados por los clientes de estos locales.

Los chinos no comen en chifa Leer más

“La comida es tan diferente, pero tan deliciosa. Lo que más me gusta son sus postres, tiene texturas súper particulares que me encantan”, comenta Karla Baños, una joven de 22 años que llegó al local Yukimo para disfrutar de los conocidos bubble tea. “Venimos haciendo un tour de comida asiática y este es nuestro postre”, muestra entre risas la joven, amante de la música coreana y de las series asiáticas y últimamente hasta de la moda asiática.

Para Daniela Veloz, lo que más disfruta de esta gastronomía son los ramens, una sopa de fideos que es clásica de China, pero la venden también en tiendas coreanas y japonesas. “Es como una especie de sopa de vegetales con pollo, pero con unos fideos demasiados deliciosos. En general, la comida asiática es espectacular. Me gustaría algún día poder viajar a China o Corea, pero hasta mientras disfruto su comida”, elogia.

La comida asiática es muy buscada por los jóvenes Gerardo Menoscal

Vanessa Burbano, quien también se considera amante de la cultura asiática, también emprende en su propio negocio de comida de este origen. “Siempre me ha encantado la comida asiática, luego aprendí a prepararla, empecé a venderla bajo pedido y ahora me he puesto un negocio. No solo nos visitan ecuatorianos, también vienen extranjeros a comer esta clase de alimentos. Los asiáticos tienen una gran gastronomía”, reconoce.

EXPRESO pudo conversar con algunos miembros de la colonia asiática, quienes mostraron mucho su apoyo entre compatriotas y contaron que suelen reunirse para fechas especiales como: el Año Nuevo, el Día de los Difuntos, o Fiesta Qingming (día de los muertos). Además se juntan para poder jugar al ‘machós’, un juego nacional de China que los une para contar anécdotas y comer platillos típicos de su tierra, lo que ahora es disfrutado por los ecuatorianos que continúan aprendiendo y deleitándose más de esta cultura.

¿Quieres revisar más información? INGRESA AQUÍ