Conmoción, es lo que vivieron durante varias horas quienes habitan en la avenida Parra Velasco, en el redondel de Sauces 3, al norte de la ciudad, donde la Policía Nacional extendió el operativo por el aparente hallazgo de un dispositivo (un control remoto). Miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de otras unidades especiales acudieron al sitio para indagar si el dispositivo tiene alguna relación con una alerta que se registró pasadas las 08:00 de este jueves 30 de marzo, con un guardia de seguridad de un negocio del sector, quien -aparentemente- lleva una carga explosiva en su cuerpo y quien fue ya liberado sano y salvo.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido ninguna información oficial al respecto, por lo que se desconoce con certeza si se trataría de un acto de terrorismo o una amenaza vinculadas a las extorsiones tipo ‘vacuna’ o alguna otra situación.

El sistema Ojos de Águila de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, (CSCG) alertó del cierre de la avenida Parra Velasco por el redondel de Sauces 3, por lo que recomendó tomar vías alternas.

Desde la sala operativa de la @cscgye se mantiene monitoreando la situación generada en Sauces IX a través de las cámaras Ojos de Águila. Se capta a la @PoliciaEcuador que trabaja en el sector con el equipo especializado. pic.twitter.com/11ru1udKln — CSCG (@cscgye) March 30, 2023

Mientras la policía sigue investigando lo sucedido cerca del Mercado de Sauces 9, que aún permanece cerrado ante el hecho, otra alerta se generó sobre el kilómetro 3 de la avenida Carlos Julio Arosemena, que supuestamente involucraba a una mujer embarazada, similar a lo sucedido en el norte de la ciudad. Un equipo periodístico de EXPRESO acudió al sitio, pero comprobó que no existía ninguna situación de emergencia en el punto, donde personal de la ATM ya habilitada el tráfico vehicular. La Policía también confirmó que era falso.

Mientras tanto, habitantes de Sauces 3, 4 y 9 que colindan al punto de la primera alerta muestran preocupación y algunos hasta se han puesto a orar porque no ocurra ninguna desgracia. “Me he quedado en la casa porque realmente da miedo salir con eso que no sabemos con exactitud qué mismo ocurre”, dijo Mercy Vanegas, quien habita en Sauces 3.

La Policía continua desplegando acciones en el sitio y, pasadas las 10:40 se conoció que ya habían liberado al hombre con la carga explosiva.

La efectiva intervención de la unidad antiexplosivos de @PoliciaEcuador, permitió desactivar y retirar el artefacto colocado en el cuerpo del ciudadano.



Al momento se encuentra a buen recaudo. #ServirYProteger pic.twitter.com/d5ccv77E2H — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 30, 2023