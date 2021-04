Policía: "No hay una norma municipal, ni reglamento que frene el problema en el Salado"

Sobre el problema que enfrenta el sector hace años y que fue publicado este 18 de abril por EXPRESO, el jefe del distrito al que pertenece analiza qué hacer y con el apoyo de qué entidad. Advierte sobre los controles que ejecutan y que, aunque son repetitivos, parecen ser en vano.

La comunidad del Barrio del Salado se encierra debido a la problemática de la prostitución. ¿Qué trabajos se ejecutan para darle paz al vecindario?

Se hacen operativos cada 30 minutos de retiro de las personas que se dedican a esta actividad, pero no hay una normativa municipal ni tampoco está estipulado en ningún código ni reglamento. La policía no puede ni detener ni sancionar ni aplicar una medida coercitiva porque la ley no permite. Se los retira, pero ellos vuelven manifestando que es su único sustento y forma de vida.

¿Se ha analizado la asistencia de más personal o qué hace falta para poder radicar esto?

Por tratarse de la recuperación de los espacios públicos, sería bueno que así como en la Bahía se designe a personal municipal, unos 10 o 15 agentes, de forma permanente por lo menos hasta la medianoche. Que estén en horarios rotativos ya que nosotros como policía a veces tenemos que descuidar problemas crónicos para retirar a estas personas.

Situación. La prositución es uno de los problemas que agovia a los residentes del Barrio del Salado. Christian Vasconez / Expreso

Otra de las preocupaciones en el vecindario es el “mercado negro” de accesorios de carros

Como robo de partes de vehículos no ha habido denuncias. Como no las hay no hay investigaciones previas abiertas. El robo de vehículos sí tenemos y hemos desarticulado una banda. Este tipo de delitos las víctimas no denuncian porque les resulta demasiado. Dicen que les puede salir más costoso el tema judicial que el mismo valor del accesorio por eso hay pocas denuncias sobre este caso. La policía no puede estigmatizar a alguien por su apariencia o instrumento que lleve en su mano. No obstante, la Sidprobac y Unidad de Flagrancia hacen seguimiento a estas personas que también están en el casco comercial.