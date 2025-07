Confusión en Durán: ¿quién controla el tránsito tras la intervención policial?

La intervención del tránsito en Durán, anunciada por el Gobierno como una medida drástica para frenar la corrupción, no ha logrado disipar la incertidumbre. A dos días del anuncio oficial, ni los conductores ni los mismos agentes de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) tienen claro quién tiene hoy el control operativo de las vías.

“Pensé que el control ya lo tenía la Policía, pero los únicos que he visto son los vigilantes de siempre. ¿No se supone que ellos ya no estarían?”, se pregunta Evelin Moya, conductora habitual en el cantón. La misma confusión se repite entre los uniformados: algunos agentes de la ATD, consultados por EXPRESO, admitieron que no han recibido lineamientos claros y temen ser separados de sus cargos sin justificación.

Este 8 de julio, EXPRESO recorrió las principales avenidas del cantón y constató que la presencia de los agentes municipales sigue siendo mayoritaria. La Policía Nacional realiza operativos puntuales y tareas de socialización, pero aún no asume el control total.

Policía Nacional tomará el control total del tránsito en 70 días

Según la Dirección de Tránsito de la Policía en Durán, el traspaso completo de funciones tomará cerca de 70 días. Durante ese tiempo se prevé la entrega de documentación, revisión de procesos internos y reorganización operativa. Este proceso se enmarca en un acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), sustentado en una declaratoria de emergencia institucional.

“Hay 295 servidores policiales desplegados en Durán, de los cuales 215 estarán en las calles”, informó el ministro del Interior, John Reimberg. Las vías internas como las avenida Samuel Cisneros y la Jaime Nebot Velasco estarán bajo control de la Policía, mientras que la avenida Nicolás Lapentti seguirá siendo responsabilidad de la CTE.

Desde el miércoles 9 de julio, la Policía empezará a aplicar multas y sanciones a conductores que no cumplan con la normativa vigente.

Ciudadanos y agentes aún no tienen certezas

Édison Vélez, residente del cantón, refleja el sentir de muchos duraneños frente a la intervención. “Sé que hubo corrupción, pero no entiendo si los agentes desaparecerán, si los despedirán, o si solo saldrán los implicados. ¿Quién nos informa?”, preguntó.

Algunos agentes de la ATD también están en el limbo, según reconocieron a EXPRESO. “Yo me preparé para esto. No quiero perder mi empleo por lo que hicieron otros. Nadie nos ha dicho nada claro. Yo me preparé para esta función y lo hice de corazón. Quiero seguir haciendo mi trabajo, pero desconozco qué pasará o si más adelante cambiarán de opinión y nos terminarán sacando. Yo solo quiero trabajar”, comentó un uniformado bajo reserva.

