Playas: Un sicario subió a un bus y asesinó a un pasajero

Un pasajero que se aprestaba a viajar a la parroquia Posorja fue asesinado por un sicario que se subió a un bus y disparó 10 veces contra el hombre que se encontraba sentado en el último asiento. El hecho violento sucedió a las 16: OO del 28 de diciembre en el estacionamiento de la Cooperativa de Transporte 9 de marzo, que cubre la ruta Playas- Posorja, ubicada en avenida Paquisha y Calle Alexander, centro de la ciudad.

“Vimos una moto que se estacionó junto al bus con dos hombres, uno de ellos se bajó y subió al carro y fue hasta el fondo y disparó contra un hombre que estaba en el último asiento”, relataron los otros pasajeros, quienes dicen que al escuchar los disparos se tiraron al piso y arrastrándose bajaron del carro. Mientras tanto, el asesino bajó y subió a la moto donde lo esperaba el otro hombre y huyeron.

La víctima que fue identificada como John Mosquera, de 23 años, quedó sin vida tras los impactos de bala, mirando por la ventanilla del vehículo hacia la calle con el celular en la mano. Según la policía tenía antecedentes penales por robo en el 2021. Este crimen es el segundo que se comete en esta semana. El 27 de diciembre pasado mataron a un trabajador del Municipio dentro de su casa.

Sobre este caso el alcalde Gabriel Balladares, en una rueda de prensa que dio para anunciar los festejos del 31 de diciembre, dijo que “las muertes que se han dado en Playas son selectivas". "Son muertes encargadas: no es totalmente que exista inseguridad del cantón. Ojo, cosa distinta sería que un grupo de personas vaya a robar o a cometer un acto delictivo a algún almacén, donde salgan perjudicada una o muchas personas al azar. Acá la psicología del delito (crímenes) es distinta", dijo Balladares, quien aseguró que no por eso puede hacerse de la vista gorda y que la situación de inseguridad que vive Playas fue comunicada al presidente Daniel Noboa en la reunión que hubo en Daule, esta semana.

76 muertes violentas registra se han registrado en Playas en lo que va del año.

El día 31 de diciembre, según informó, habrá vigilancia de las Fuerzas Armadas, de la Policía y del grupo de la empresa pública de seguridad. "Playas, en comparación con otros cantones, es un lugar seguro donde los actos delictivos han bajado en un 90 %, según las estadísticas. El hecho de que haya habido dos eventos violentos, no quiere decir que haya inseguridad”, dijo Balladares.

Sin embargo, esta opinión no la comparten los ciudadanos, que aseguran que están en zozobra de forma permanente. "Que se maten entre ellos no quiere decir que una bala perdida no nos va a tocar o que eso no nos afecta. Señor alcalde, tenemos miedo. Antes no pasaba eso. Actúe o exija medidas. Ya no podemos vivir así y de seguro estas fiestas no serán fiestas porque con miedo no hay razón de festejar", indicó Samantha Macías, habitante del balneario.

.