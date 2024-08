Playas en alerta ante anuncio de aguaje y olas gigantescas

Playas. Los pescadores esperan que el aguaje no sea tan fuerte.

Este viernes 16 de agosto, los pescadores artesanales de Playas desarrollaron sus faenas de pesca con normalidad, pese a la alerta del incremento del tamaño de las olas en la costa ecuatoriana entre el 16 y el 19 de agosto y el anuncio de oleaje desde el próximo 19 de agosto.

Olas de dos metros golpearán las playas de Ecuador durante el fin de semana Leer más

Roberto Cruz, quien regresó de sus faenas de pesca a las 11:00 de del viernes, dijo que el mar estuvo tranquilo, pero creen que el domingo 19 de agosto en horas de la noche se presentará una agitación en el mar. Sin embargo, en Playas este fenómeno siempre ha sido de menor intensidad, comentó Cruz.

“Acá en Playas, a veces se cumple lo que dice el Inocar y otras veces no; sin embargo, cuando se dan los aguajes fuertes, nuestras embarcaciones sí han sido afectadas, porque el agua sube hasta la zona del varadero y el oleaje hace que se golpeen entre sí, sufriendo daños”, explicó el pescador Miguel Mejillón.

Te podría interesar: Cámaras en el centro de Guayaquil han detectado 3.250 infracciones de tránsito

Las acciones que se toman ante el anuncio de aguaje

Blue Town en vía a la costa: las razones detrás de la clausura de la construcción Leer más

“Cuando esto sucede, subimos las embarcaciones a las aceras del malecón y no salimos a pescar. Por eso, desde el domingo tenemos previsto subir las embarcaciones a las aceras”, anunciaron los trabajadores del mar.

Pero los aguajes fuertes no solo afectan al sector pesquero, también al comercio y al turismo. Al sur del malecón, en el sector del Esterillo, el agua sube hasta las cabañas, inundando todo, pese a que la playa es amplia. “Mientras dure el aguaje no vamos a trabajar y, por precaución, nos llevamos las cocinas y neveras para que no se dañen”, dijo Jaqueline Onofre, dueña de una cabaña.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ