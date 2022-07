Guayaquil plantea crea insectarios para combatir la cochinilla

Desde hace al menos tres años, la plaga de la cochinilla está afectando a los árboles de Guayaquil. La comunidad ha alzado la voz pidiendo ayuda. Ha reaccionado y ha intentado salvar, algunas veces sin suerte, las especies; y frente a ello, ha cuestionado la forma de actuar del Cabildo. Que no les han dado el debido cuidado y mantenimiento, han reclamado. Que tampoco han destinado a expertos en el tema que puedan revertir el problema, han dicho.

“En Guayaquil poco o nada se ha hecho por eliminar esa plaga que está secando nuestra identidad. Vemos árboles pelados por doquier, sin hojas, con manchas, sin vida. Y es horrible, porque no hay interés de mejorar el escenario. Por meses hemos venido sugiriendo al Municipio que tome decisiones reales, que pida ayuda a la academia sobre todo, que pueda dar luces de salvar nuestras áreas verdes y de informar qué tan grave es el asunto, que para nosotros es enorme”, precisó Jerome Rivera, habitante de la ciudadela Guayacanes.

Ahora, la dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes ha dado ese paso. Según indicó en un comunicado, llevó a cabo la VII Mesa Técnica para el Control de la Cochinilla con el objetivo de dar a conocer a las autoridades de diferentes sectores estratégicos, la academia y profesionales sobre el estado actual de la plaga y las acciones realizadas.

Daniela Inga, egresada de Agronomía, ayuda a salvar un árbol de la plaga la cochinilla en el parque del 8, en la tercera etapa de la Alborada. EXPRESO

La mesa técnica contó con representantes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES, Agrocalidad, Agearth Ecuador; el Ministerio de Agricultura y Ganadería, INIAP, la Fundación Siglo XXI, Ecosambito, entre otros; además de profesionales como ingenieros forestales, agrónomos, biólogos e ingenieros ambientales de la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes. “Se realizó un monitoreo en la zona norte de Guayaquil y se pudo constatar los niveles de infestación que tienen ciertas áreas. Se han venido realizando algunas acciones como las podas, se han incluido los procedimientos de endoterapia en los árboles y también hemos conversado con la academia para poder trabajar en insectarios que se puedan desarrollar en el cantón y poder producir enemigos naturales para que se haga una regulación biológica de la plaga”, indicó Verónica Manrique, subdirectora de Áreas Verdes.

Dentro de la mesa técnica se establecieron compromisos como convenios, pruebas de efectividad de productos, implementación de un insectario, capacitaciones, entre otros. “Una de las recomendaciones que se ha tomado desde la mesa técnica y desde diferentes consultorías que tenemos en la dirección, ha sido la diversificación de las especies arbóreas, eso se ha contemplado dentro de los planes de arborización que tiene la ciudad, para este año tenemos una meta de 8.000 especies y precisamente estamos trabajando en esa diversificación, incluso en el reemplazo de las palmeras de la ciudad”, afirma Manrique.

Pero la ciudadanía pide que los planes se lleven a cabo en realidad y que los análisis de cómo se va avanzando se ejecuten. “De nada sirve o servirá que digan que se toman acciones, si no hay personal calificado en la calle viendo si lo que plantean está dando resultado. Si no da, hay que cambiar de estrategia. Lo de los insectarios me parece fabuloso, pero hágandolo. Que lo que dicen no quede solo en proyectos, por favor”, señaló Lourdes Tapia, activista y habitante de vía a la costa.