Cicleadas, calles peatonalizadas y tareas con estudiantes son parte de las actividades que se realizarán en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, que se celebra desde hoy hasta el 22 de septiembre.

Hoy, a partir de las 10:00, se realizará la ‘Cicleada Universitaria’, donde estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) recorrerán desde el campus La Prosperina hasta la avenida Carlos Julio Arosemena.

Mañana se peatonalizará un tramo de la calle Imbabura, desde Panamá hasta el Malecón 2000, desde las 09:00 hasta las 14:00. Habrá actividades culturales y musicales.

El domingo, desde las 07:00 hasta las 13:00, se realizará la recreovía en los 26 km de ruta. Además, se desarrollará la primera competencia ciclística denominada ‘Pedaleando por un futuro sostenible’.

Para las familias, esta es un de las actividades más esperadas y en la que pretenden participar. "Me encantan, simplemente me encantan; y me encantaría que sean cada vez más seguidas. Cada sábado y domingo, por todo el año. Y es que en las recreovías salimos toda la familia: los adultos en bici, mis hijos en patines y la abuela va caminando con mi perrito por toda la Isidro Ayora, en el norte. Es divertidísimo", indicó Claribel Mendoza, habitantes de la ciudadela Guayacanes.

Actividad. Decenas de niños han participado en las ciclovías recreativas de la Isidro Ayora. Christian Vinueza / Expreso

El martes 20 de septiembre se ejecutará un plan piloto en el Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo, donde se cerrarán las calles aledañas, mientras el equipo de seguridad vial de la ATM guiará a los estudiantes en horario de salida para que circulen por las aceras.

Al día siguiente se pintarán los maceteros ubicados en la avenida 10 de Agosto, con la participación de la ciudadanía.

Para ciudadanos como Flor Aguirre y Lupe Layana, ambas del norte de Guayaquil, actividades como las previstas en esta semana deben ejecutarse deforma permanente. "Todos necesitamos salir a caminar, a trotar, a andar en bici. Esto de los transportes alternativos debe ser ya una opción en la ciudad. Entiendo que no hay la debida infraestructura, tampoco la ordenanza que lo norme, así como la debida educación por parte del usuario. Pero..., podemos empezar a ser parte del cambio. En Guayaquil no hay más opción para el carro", dijo Layana.