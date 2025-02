El paso del tiempo erosiona los edificios más antiguos del centro de Guayaquil

El centro de Guayaquil, en el bulevar 9 de Octubre, desde Lorenzo de Garaycoa hasta la avenida Malecón, es el área más densamente ocupada por edificios antiguos, adosados y con posibles problemas tanto en sus estructuras como en sus fachadas. Así lo comenta el ingeniero Guillermo Ponce, director del Instituto de Hábitat y Diseño (IPUR), unidad de investigación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG).

En un recorrido junto al equipo periodístico de EXPRESO, el experto señala detalles que pueden representar un peligro tanto para los peatones como para los propios residentes de estas construcciones, que en algunos casos datan de casi un siglo atrás.

Ponce menciona como ejemplo el edificio de la compañía 9 de Octubre del Cuerpo de Bomberos y resalta la importancia de un mantenimiento oportuno y periódico. “En este, por ejemplo, no se notan fallas... No solo en la ciudad, sino en el país, no tenemos la cultura del mantenimiento; esperamos ver el daño ya irreparable para proceder a intervenirlo”, comenta.

El especialista añade que no solo los detalles en las partes visibles de una estructura deben ser atendidos, sino también aquellos que quedan en zonas interiores de las viviendas o edificaciones.

Pedido La ciudadanía pide al Municipio y al Ministerio de Cultura y Patrimonio que hagan un censo para identificar las edificaciones antiguas y patrimoniales que hay en Guayaquil, e intervenir las más afectadas.



Pedido. La ciudadanía pide al Municipio y al Ministerio de Cultura y Patrimonio que identifiquen edificaciones antiguas. CARLOS KLINGER

Por su parte, refiriéndose al reportaje sobre los peligros del edificio El Fórum, de la edición del domingo 23 de febrero de este Diario, expresa que los vidrios, por su naturaleza, no tienden a degradarse fácilmente. Sin embargo, lo que sí recomienda tener en cuenta son los ligantes con los que han sido instalados los ventanales.

El ingeniero civil explica que el técnico que realizó el trabajo de colocación es el autorizado para la revisión. Sin embargo, comenta que los ciudadanos podrían cerciorarse de la utilidad de las gomas de una manera sencilla: “Si usted todavía puede incrustar su uña en el pegamento y no se siente rígida, aún cumple su función. Si, por otro lado, se siente dura, ya está cristalizado y debería ser cambiado. De inmediato”, reitera.

Las recomendaciones del especialista no solo abarcan los elementos de las fachadas, pues en el IPUR se especializan también en investigación de vulnerabilidad sísmica.

“En los movimientos sísmicos, si los edificios están uno al lado del otro, no se permite la adecuada liberación de energía por vibración. Es decir, está comprobado que debe haber un espacio entre construcción y construcción para tener más probabilidades de que esta ‘sobreviva’”, refiere.

Ponce llama a poner atención a los objetos que quedan en medio de las construcciones, pues, así como las estructuras dañadas de las fachadas, estos también representan riesgos para la población. “Hubo un caso en el terremoto de 2016 en el que una joven falleció a causa de la caída de un parapeto que estuvo en medio de dos edificios”, enfatiza.

Finalmente, el experto detalla que los daños no solo se producen en las grandes construcciones del centro de la urbe, sino que también pueden encontrarse en las viviendas y deben ser atendidos a tiempo.

Edificios en riesgo en Guayaquil

En noviembre de 2023, por ejemplo, el Municipio de Guayaquil reveló a EXPRESO que en la ciudad había 141 edificios vetustos que representan un riesgo. Entre esos estaba el edificio Fantasía, que terminó siendo demolido hace unos meses por estar hundido y visiblemente inclinado.

Los balcones también deben revisarse periódicamente. CARLOS KLINGER

Otros, como los ubicados en la intersección de las calles Colombia y la 15 (Augusto Dillón), en el sur de la ciudad; en Carchi y Clemente Ballén, y en Pedro Carbo y Aguirre, ambos en el centro, además de los detallados en la infografía que este Diario presenta (ver gráfico adjunto), reflejan deterioro y daños similares que ponen en alerta a los guayaquileños, más aún en época de lluvia.

“El centro está en riesgo. Hay muchas viviendas y edificaciones hermosas, decenas patrimoniales, que no han recibido el mantenimiento adecuado. Esos sitios yo los evito. Ni siquiera me atrevo a cruzar bajo los soportales, siento que todo me va a caer encima. Este fin de semana, solo por citar un caso, una vivienda ubicada en las calles Villavicencio y Febres Cordero, en el centro sur de la ciudad, terminó agrietada. La tierra cedió y el pilar central que sostenía la mayor parte de la fachada de la casa se hundió y, con ella, la parte delantera. Qué miedo”, pensó Kristhel González, quien habita en la avenida Olmedo y advierte ser testigo de los cambios que ha tenido el centro.

Sobre este último caso, se sabe que la familia hizo el reporte al ECU911 y al Municipio, para que se realice una inspección técnica y se confirme si hay sitios con mayor riesgo en esa cuadra, a fin de actuar a tiempo.

