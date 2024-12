Malecón 2000 y otros espacios recreativos para disfrutar en el feriado navideño

Con motivo de las fiestas por Navidad, el Municipio de Guayaquil anunció que mantendrá las puertas abiertas del Malecón 2000 y otros espacios recreativos durante el feriado por el 25 de diciembre.

"Navidad no solo es dar regalos, si o si necesitamos estos espacios abiertos, en especial los parques, para poder gozar de la naturaleza con la familia en esta fecha tan especial para los ciudadanos", comenta la guayaquileña Beatriz Delgado.

Espacio y horarios para visitar en el feriado

En el caso del Malecón 2000, este permanecerá disponible al público desde las 07:00 a las 23:00, donde tendrá como parte de su atractivo por las fiestas, un nacimiento y el árbol de la urbe, que permanecerá iluminado hasta inicios de enero del 2025. El centro comercial del Malecón en cambio atenderá a la ciudadanía desde las 10:00 a 20:00.

Este punto mantendrá eventos como Luminópolis, un evento que ofrecerá estaciones de luz para el disfrute de los más pequeños de los hogares, y Celebrafest, que será un show de fuegos artificiales y exposición de monigotes.

Mientras que en el Malecón del Salado no se llevará a cabo ningún evento, no obstante, permanecerá abierto para paseos familiares desde las 07:00 a 23:00. Asimismo, Guayarte no tiene actividades planificadas, no obstante, atenderá desde las 10:00 a las 22:00.

Mientras que las piscinas y parques acuáticos del Cabildo, todas atenderán al público desde las 10:00 a 15:00. A excepción del complejo Viernes Santo, que se mantiene cerrado por trabajos de reparación.

La ciudadanía pide más actividades

Mientras que los parques de la ciudad, como Parque Samanes y Parque Forestal, estarán disponibles para que la comunidad organice sus eventos desde las 06:00 hasta las 22:00.

A pesar de la apertura de estos espacios durante un feriado, los guayaquileños exigen que más allá de mantenerlos abiertos, inciten al ciudadano a visitarlos, con actividades para niños y adultos. "Por estas fechas muchos lo llegan a pasar solos, y actividades para todos como ferias, podrían animarlos y además, impulsarían la economía de los emprendedores. Yo como madre, siempre reniego que para el 25 y año nuevo nunca hay nada que hacer, pero tal vez estas actividades podrían representar una oportunidad para mejorar el movimiento comercial de la ciudad", comenta la ciudadana Ivonne Castillo.

