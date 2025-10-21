Parque Samanes ya no es gratis: estas son las tarifas de parqueo

El Municipio de Guayaquil implementa un sistema de cobro en los parqueaderos del Parque Samanes

Municipio de Guayaquil activa cobro automatizado y nuevos puntos de pago en Samanes.

El Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, anunció el refuerzo del sistema de seguridad y control en los parqueaderos del Parque Samanes, situado en el norte de la ciudad.

Según se detalla en las casetas de ingreso, las tarifas establecidas son:

15 minutos de gracia

$0.50 por hora o fracción

$15 por pérdida del ticket

Además, el espacio cuenta con WiFi gratuito y se recomienda no dejar el comprobante dentro del vehículo.

El Municipio informó que ya operan cerca de 50 cámaras, junto con dispositivos de reconocimiento facial, lectores de placas y monitoreo de motocicletas en todos los accesos y salidas del parque.

“La estrategia de control se reforzará paulatinamente con la instalación de torres de monitoreo estratégicas, que permitirán una supervisión permanente y automatizada”, explicó la entidad municipal.

Cobrar por parquear: la medida que genera debate en el Parque Samanes

Actualmente, el sistema de cobro funciona a través de cinco casetas por sector, con opciones de pago en efectivo, tarjeta de débito, crédito o transferencia.

La administración adelantó que se implementarán nuevas estaciones de pago en puntos clave como el Redondel de la Bandera, las Letras y las canchas del parque, que empezarán a operar en unos 30 días.

El anuncio ha generado opiniones divididas entre los usuarios, algunos de los cuales consideran que el parque debería seguir siendo gratuito, mientras otros apoyan la medida por la mayor seguridad y control que promete.

.