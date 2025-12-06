Guayaquil: canchas de pádel en Urdesa son gratis en diciembre para todos los usuarios

Acceso sin costo, préstamo de palas y pelotas, seguridad y reservas por Easycancha durante diciembre en Urdesa

Hace pocos días se organizó un torneo de ´pádel en el sitio.

Las canchas de pádel de la ciudadela Urdesa, en Guayaquil, estarán disponibles sin costo durante diciembre, informó el Municipio en un comunicado reciente.

Según la entidad municipal, la medida busca ampliar el acceso a esta práctica deportiva a residentes de Urdesa y sectores cercanos, aprovechando el reciente funcionamiento del complejo deportivo.

Guayaquil: ¿Qué servicios gratuitos están disponibles?

Durante todo diciembre, los usuarios podrán acceder sin costo a las canchas, palas y pelotas, además del acompañamiento del personal, seguridad y parqueo sin recargo adicional.

El Municipio explicó que quienes requieran implementos con características profesionales podrán acceder a un servicio opcional de alquiler. Las reservas se hacen únicamente a través de la aplicación Easycancha, disponible en Android e iOS.

Horarios ampliados para más deportistas

El servicio funcionará de lunes a viernes, de 10:00 a 22:00, mientras que los fines de semana la atención será de 08:00 a 17:30.

Nuevo plan urbano para Guayaquil: más vivienda, turismo y espacios verdes Leer más

Estos horarios buscan sumar más aficionados al pádel, una práctica que ha ganado un incremento de usuarios en Guayaquil.

No te pierdas: Aquiles Álvarez pide a concejala Aldás no “tirarle la gente encima” al Municipio

“La iniciativa amplía el acceso a la práctica deportiva y fomenta hábitos saludables en uno de los sectores más concurridos de la ciudad”, señaló la entidad liderada por el alcalde Aquiles Álvarez.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.