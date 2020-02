Pacientes sin electrocardiogramas por la falta de insumos en el Hospital Teodoro Maldonado

Las citas para la realización de electrocardiogramas (prueba que registra la actividad eléctrica del corazón) de al menos 20 pacientes fueron suspendidas la mañana de ayer en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Teodoro Maldonado, situado en el sur de Guayaquil, según lo indicado por varios afectados.

La cancelación se dio por la falta de papel milimetrado (necesario para la prueba) en ese dispensario médico. Esa fue la respuesta que dio el personal de atención a los pacientes, según la queja expuesta en las redes sociales de uno de los afiliados afectados.

Ante esta molestia, EXPRESO acudió a esa casa de salud y habló con varios pacientes. Esa queja y otras como la entrega de medicamentos genéricos para enfermedades críticas y citas agendadas para cinco meses después de la última, fueron expresadas.

“Un señor me contó que había esperado varios meses para que le den esa atención y a pesar de que madrugó y esperó, tuvo que irse sin ella. No es el único problema que tenemos. A mí, por ejemplo, siempre me toca comprar la medicina afuera”, recuerda Raúl Medina, de 67 años, quien acudió a ese mismo hospital por una cita con el oftalmólogo y fue testigo de la suspensión.

"Mi papá tenía la consulta a las 12:10 y lo atendieron a las 14:10. Además, la próxima cita se la dieron para mayo. Yo saqué una cita en enero y me la dieron para abril." Jenny Alvarado, paciente

En enero pasado el presidente del Consejo Directivo del IESS Paúl Granda visitó las instalaciones de EXPRESO e indicó que las quejas por la falta de insumos quedarían atrás. Ayer, este medio pidió explicaciones a Granda y al Departamento de Comunicación del hospital sobre el porqué de los nuevos reclamos, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, el gobernador del Guayas Pedro Pablo Duart, en un escrito enviado a este medio detalló que el problema ya lo están solucionando, según una conversación que tuvo con Paúl Granda. “Estaré pendiente de que mañana (hoy) la situación esté normalizada”, acotó.