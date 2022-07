El video de un grupo de motociclistas con mujeres semidesnudas, que se hizo viral en los últimos días en Guayaquil, hizo reaccionar al propio ministro del Interior, Patricio Carrillo, al calificar que estos actos de insensibilidad y mala educación conllevan a la violencia y al delito. Ahora, en tres puntos de la ciudad, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) realizó un operativo con el fin de evitar que motorizados irregulares ocasionen "actos de vandalismo".

El control se ejecutó la noche del viernes 29 de julio de 2022, y también participaron miembros de la Policía Nacional. El resultado del operativo fue la retención de 45 vehículos (41 motocicletas y 4 carros), y más 79 citaciones de tránsito.

“Hemos reactivado estos controles contra los motociclistas que incumplen las normas de tránsito y al mismo tiempo que forman alteración al orden público o maniobras prohibidas", manifestó Luis Lalama, director de Control de Tránsito de la ATM.

Los uniformados realizaron los controles en la avenida Paseo del Parque, Gómez Rendón y los Ríos, y Gómez Rendón y Babahoyo.

Controles. En tres puntos de la ciudad se ejecutaron los operativos. Cortesía

Entre las faltas cometidas por los conductores figuran no respetar la ordenanza municipal que prohibe circular dos hombres en moto, falta de matriculación al día y no contar con las placas de identificación.

80 efectivos, 40 motos y 22 patrulleros de la @ATMGuayaquil, en conjunto con la @PoliciaEcuador, ejecutaron un operativo de control de motos y autos tunning. Trabajamos para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito para la seguridad de transeúntes y conductores. pic.twitter.com/TEFCqmVKLi — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) July 29, 2022

"No queremos que las caravanas de motos circulen cometiendo actos que no están permitidos por la ley (...) pueden movilizarse, lo que no pueden hacer es alterar el orden público ni maniobras prohibidas, por eso estamos también con la Policía Nacional”, concluyó Lalama.