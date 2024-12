Operativo contra carreras clandestinas en Guayaquil deja 28 motos retenidas

En el marco de un operativo conjunto para controlar las carreras clandestinas que se realizan todos los jueves en Guayaquil, 28 motos fueron retenidas por la autoridad de tránsito local.

¿Cómo verificar el estado de tu licencia de conducir en Ecuador? Leer más

Estas acciones fueron llevadas a cabo por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), junto a miembros de la Policía Nacional. Además de los vehículos requisados, un total de 42 motociclistas fueron multados por diversas infracciones, como falta de matriculación e incumplimiento de normas técnicas, como circular con dos personas en la moto y falta de placas.

Multas en lo que va del año

De acuerdo con la ATM, en lo que va de 2024, se han retenido más de 9,000 motocicletas por las contravenciones mencionadas.

Los agentes se distribuyeron en distintas zonas, como: la avenida Pedro Menéndez, la calle Julián Coronel, a la altura de la puerta 1 del Cementerio General, la avenida Malecón, y las avenidas Benjamín Carrión, Teodoro Alvarado Oleas y Rodolfo Baquerizo, en la intersección con la avenida Francisco de Orellana.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por controlar las carreras clandestinas de motos en el Puerto Principal, no se ha logrado el resultado esperado, pues estas actividades continúan realizándose de forma continua por toda la ciudad.

“No hay forma de dormir tranquilo los jueves. Si no es el ruido de las motos, son los gritos de estos mismos conductores, nadie los detiene. Incluso el alcalde, Aquiles Álvarez, les dio permiso de hacer su tan anunciada ‘rodada del terror’, y con eso comenzaron a tomar más fuerza en sus recorridos nocturnos; en vez de permitirles conducir como bestias, deberían prohibirlo”, reclama el ciudadano Julio Astudillo.

A pesar de los operativos realizados la noche del 5 de diciembre, esto no fue impedimento para que los motociclistas perturbaran la paz de las distintas ciudadelas y barrios de la urbe. “Ayer incluso escuché disparos mientras se acercaban las motos. Ni salí de mi casa por temor a lo que pudiera ocurrir. Cuando me levanté, un vecino me dijo que la bala que se escuchó en la noche había impactado en una casa de la zona. Por suerte, no hubo heridos, pero el casquillo quedó pegado a la pared”, relata Doris Moscoso, habitante de Sauces 9.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!