El obelisco del barrio Orellana, otro blanco de grafitis

El emblemático obelisco ubicado en la calle José Lascano e ícono del barrio Orellana, ubicado en el norte de Guayaquil, se encuentra con grafitis.

Carlos Rodríguez, residente de este sector, lamentó el estado actual de este sitio por lo que espera que el Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, ejecute una pronta intervención.

"Siempre pasan los hacheros, etc. Algo que motive al Municipio a conservar este patrimonio de la ciudad", expresó el ciudadano.

En la parte baja del obelisco, además, ha crecido la maleza, por lo que la comunidad espera una mejora en el entorno.

"Este sitio es icónico, parte del barrio, de nuestra historia y ha sido irrespetado. Lo que me gustaría es que haya campañas a nivel local para que se respete lo que nos pertenece como ciudad. Es triste ver como a muchos les da igual cuidar su entorno. Y no se trata ya de poner o no rejas alrededor de la estructura o de multar al infractor, se trata de que la gente empiece a querer lo que tiene. Y para eso, hace falta amor propio, amor por la ciudad, valores...", sentenció Lorena Arias, habitante del sector.