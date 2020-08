Los nuevos casos de COVID en Guayaquil no representan un rebrote

Que Guayaquil lleve 57 días no consecutivos con cero muertes por encima del promedio, o el hecho de que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están llenas pero de pacientes de otras ciudades, no son garantía para pensar que el virus ya no está.

Washington Alemán, jefe de la Mesa de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, publicó en redes una tabla con datos del Ministerio de Salud que registra un crecimiento lento pero progresivo de casos locales.

Los tres últimos días, la ciudad ha registrado 11.907, 11.922 y 11.961 casos. Es decir, del 29 de julio a ayer hubo un aumento de 54 contagios. Esto no podría ser considerado un rebrote, advierte Alemán, pero sí se trata de un aumento considerable. “Tenemos muchos casos en Guayaquil, de leves a moderados”, explica y llama a las autoridades a reforzar estrategias contra el virus.

Ayer, el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus, que preside el exalcalde Jaime Nebot, informó que desde que la urbe pasó al semáforo amarillo se registra un promedio de un fallecimiento diario, y enfatizó que pese a que los contagios son estables, no puede ocultar su preocupación por un posible desbordamiento del sistema de salud, como pasó en marzo y abril.

Alemán cree que es necesario exigirle al Instituto de Higiene que entregue datos de los resultados de las pruebas PCR realizadas. Solo así se podrá localizar de manera más efectiva a portadores. “Hemos hecho el pedido hace un mes y nos indican que necesitan la autorización del ministro de Salud. Quisiéramos que haya una mejor coordinación”.

Con cifras del Cabildo, el médico explica que solo la semana pasada se realizaron 300 pruebas PCR y salieron positivas el 6 % de ellas. De ahí su lectura.

El epidemiólogo Francisco Andino, miembro clave de la Mesa Técnica, habla ya de que a Guayaquil ha llegado la segunda curva, de acuerdo con datos de la vigilancia epidemiológica especializada que hacen los expertos del grupo al que pertenece.

El dato Testeo virtual. La Mesa Técnica recomienda el uso de la aplicación Ecuavida, disponible en todas las plataformas, para prevenir y tratar a tiempo al paciente.

“Son médicos que están al frente de la línea de batalla. Han lanzado alertas de pacientes que llegan con sintomatología a hospitales. Este aumento de casos no es ni será igual al de abril, pero hay factores que pueden agravarlo, como el distendimiento de las medidas de bioseguridad en la comunidad”, indica.

Resalta, como Alemán, que “las cifras oficiales no sirven. O no hay cifras o está prohibido darlas. El Ministerio cree que tapando las cifras mejorará las cosas. El COE tiene una conducta aberrante. Los datos sirven para evitar la mortalidad. Nadie puede tapar una epidemia con el dedo”, insiste.

Aunque médicos resaltan que la mayor parte de los casos (más del 50 %) llegan de fuera de la ciudad a los hospitales, desde diferentes casas de salud se reportan contagios locales. En el hospital de Ceibos del Seguro Social, por ejemplo, algunas áreas que hasta hace dos o tres semanas estaban cerradas por la baja afluencia de usuarios, en estos días han sido reabiertas y están ocupadas, incluidas las UCI, reportó un doctor que prefirió omitir su nombre.

Esto último implica que si se llegara a dar un repunte del virus en la ciudad, allí no habría espacio para atender los casos de mayor gravedad. No obstante, el Ministerio de Salud no lo considera así. “Al momento no existe un rebrote. Se presentan casos, pero dentro de lo estimado”, responde la Coordinación Zonal.

“Sin embargo, no podríamos confirmar si en un futuro se podría presentar algún rebrote, dado que este virus aún sigue en estudio”, matiza la entidad y añade que están vigilantes, a través del testeo.

“En la ciudad de Guayaquil, la Coordinación Zonal realiza un aproximado de 150 pruebas diarias (de lunes a domingo), de las cuales el 3 % dan positivo”, sostiene la entidad.

Esas cifras oficiales difieren de las que manejan entidades de ayuda o dirigentes comunitarios que coordinan la presencia de unidades médicas para que efectúen pruebas a sectores urbanomarginales.

Por ejemplo, la Fundación Sra. Cleotilde Guerrero, de la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, afirma que hace dos semanas consiguieron que un grupo médico de una universidad local tomara pruebas PCR durante tres días en su sector. Del primer grupo de 312 test, 140 resultaron positivos. Esto es el 44,87 %. Ahora esperan los resultados de otras 247 muestras.

Jimmy Simisterra, dirigente comunitario, detalla que quienes se han hecho las pruebas son en su mayoría del sur de la ciudad, como el Guasmo y la propia Isla Trinitaria.

Es un panorama similar al de la cooperativa Sergio Toral, donde la oenegé DYA tiene activo un plan de atención integral. Con ayuda de la academia, hasta el momento se han realizado 182 pruebas PCR. Resultados preliminares de 100 pruebas dieron un 10 % de positivos. “Nos preocupa que el 50 % de los positivos son asintomáticos. Hay casos asintomáticos”, dice María Dolores Campoverde, representante.

Todo esto es una advertencia para que tomemos esta enfermedad en serio. Sabemos muy poco de ella, y en la práctica clínica, como en el contacto diario con los enfermos, vamos descubriendo nuevas aristas María Dolores Campoverve, representante de DYA.

“Países del primer mundo, como España, han tenido que regresar al confinamiento. El comportamiento ciudadano es clave. Debemos redoblar esfuerzos. La pandemia no ha terminado”, reitera por su parte el doctor Alemán.

