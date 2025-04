Nuevo corte de agua: anuncian interrupción del servicio en estas ciudadelas

Las personas no han podido utilizar el agua potable en Samborondón

Los repentinos cortes de los servicios básicos continúan ocurriendo en el Ecuador. En esta ocasión, se anunció un nuevo y repentino corte de agua en el sector de Samborondón este miércoles 23 de abril.

Según anunció Amagua, Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado La Puntilla (Samborondón) y La Aurora (Daule), el problema surge debido a la reparación de una fuga emergente en la tubería a la altura de La Aurora, se suspendió el servicio de agua potable.

¿Qué zonas estarán afectadas y hasta cuándo?

Mediante un comunicado emitido a través de las redes sociales oficiales de Amagua, se conoció que 19 ciudadelas en total se ven afectadas.

Las urbanizaciones afectadas con esta reparación son

Fuentes del Río, Estancias del Rio, Isla Mocoll (Todas las ciudadelas), Isla Sol, Lago Sol, Castelago Plaza Batán, Lagos del Batán, Vista Sol, Entre Lagos, Laguna del Sol, Aires del Batán, La Laguna, Vista al Parque, Estancia del Río, Riberas del Batán, La Castellana, Ryo 600, La Gloria.

Según informó Amagua el servicio se restablecerá este mismo 23 de abril a las 17:00.

Hay quejas en los moradores por los cortes de servicios básicos

Esta situación ha causado dificultades a miles de personas. Muchas de ellas se quejan ya que esta clase de interrupciones del servicio suele ocurrir con frecuencia.

"Para los que no tenemos cisterna, se nos daña todo el día porque no lo avisan con tiempo y no tomamos precauciones. Esperemos de verdad regrese a la hora indicada", dijo Mónica Morla, residente de Estancia del Río.

Tal como lo ha contado EXPRESO, esta clase de interrupción de los servicios básicos se ha venido repitiendo durante los últimos meses en Samborondón, Daule, Durán y hasta Guayaquil.

Por su parte, las empresas encargadas de los servicios básicos han explicado que estos cortes se deben a daños repentinos que necesitan ser reparados con urgencia

