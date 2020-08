Nobol elegió a su nueva reina en un acto sin público

Con el distanciamiento respectivo y las normas sanitarias establecidas, en el auditorio de la Alcaldía de Nobol se eligió y coronó a Melanie Romero Véliz, como la nueva reina 2020-2021 de este cantón. Romero, de 21 años, participará el próximo 7 de agosto de la sesión solemne que el Municipio llevará a cabo por los 28 años de cantonización del lugar.

Una sesión solemne diferente y desde lo alto de El Carmen Leer más

Romero, quien cursa el segundo año de la carrera Tecnología Tributaria en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, fue elegida entre cinco candidatas. Por primera vez, debido a la llegada del coronavirus, el acto no se llevó a cabo en las calles, ni sobre las tarimas y en medio de una gran fiesta; sino que la elección fue corta, en la Alcaldía y entre un reducido número de personas.

En el auditorio solo hubo 18 personas. Y a diferencia de las elecciones anteriores, ni los amigos ni la familias de las candidatas estaban presentes, así como tampoco los enormes carteles de aliento y la bulla de las barras.

Durante el acto, la joven se comprometió a trabajar en obras sociales que beneficien, sobre todo en esta época a los niños y adultos mayores.

"Vamos crear proyectos y trabajar en salud, creando actividades que les permitan distraerse. Con la fe en Dios y en nuestra Santa Narcisa, vamos juntos a superar este año y crisis que estamos atravesando", mencionó.

Al igual que como se ha venido observando en otros cantones como Guayaquil y Playas, las fiestas por los aniversarios de cantonización o fundación no se han realizado ni realizarán, por prevención. En Nobol está prevista, además de la sesión solemne, una misa de acción de gracias en el Santuario Narcisa de Jesús.

Los barrios celebran las fiestas julianas con peloteos relámpagos entre vecinos Leer más

Aunque no habrá celebraciones ni festejos en Playas por los 31 años de cantonización, este 1 de agosto hubo un pequeño desfile. https://t.co/GdRp0xCenN — Diario Expreso (@Expresoec) August 1, 2020

Para habitantes de Nobol, como Artenia Céspedes, este año sin duda es distinto y triste. "Es la primera vez que celebraremos nuestras fiestas sin gente, aún encerrados y con una iglesia ya no abarrotada. El coronavirus nos sigue dando fuerte, palo. En actos como estos, tan sencillos, pero que son parte de nuestra identidad, es que nos damos cuenta de que todo está cambiando. Si es bueno o no, eso aún no lo sé. El tiempo lo dirá, no obstante la falta de contacto con nuestra gente, de compartir estos días, de vivir en un ambiente de fiesta y lleno de turistas, si nos está haciendo falta", pensó.