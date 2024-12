La Navidad y los cortes de luz desatan el caos en la Francisco de Orellana

Los semáforos de esta arteria del norte de Guayaquil estaban inoperativos y no se registró la presencia de agentes de la ATM

La tarde de este 14 de diciembre, quienes transitaron por la avenida Francisco de Orellana se enfrentaron a un fuerte congestionamiento, ocasionado tanto por los cortes de luz programados como por las compras navideñas, que han motivado a más de uno a salir desde temprano en busca de un regalo para sus familiares o amigos.

Esto se pudo evidenciar desde las 13:00 en distintos puntos de esta avenida, como en la intersección de esta arteria con la Carlos Luis Plaza Dañín y en la intersección con la Rodolfo Baquerizo Nazur.

En ambos puntos, la falta de agentes fue una de las problemáticas que predominó durante la duración de los cortes de luz en estos sectores al norte de la ciudad. Los conductores tuvieron que sobrevivir al caos de no contar con semáforos operativos ni la asistencia de los uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

@ATMGuayaquil Francisco de Orellana saliendo de los Rosales, ninguna autoridad ayudando pic.twitter.com/yH7ICxElIw — Washington Sanchez (@Andres81EC) December 14, 2024

"Agentes provisionales"

No obstante, ante su ausencia, ciudadanos comunes y comerciantes informales ocuparon temporalmente el rol que cumplen los agentes de tránsito para permitir una mejor circulación en las vías.

“Ni un solo agente, nadie. Los limpiadores de vidrios y los vendedores que trabajan en la calle tuvieron que ponerse a frenar a los carros para que puedan pasar otros. Hasta hicieron mejor trabajo que los de la ATM”, asegura el ciudadano Jorge Holguín, quien atravesó el tramo de la Rodolfo Baquerizo. Él detalló que pasó más de 20 minutos atrapado en un tramo de menos de 200 metros.

Al igual que Holguín, más ciudadanos que transitaron por esta vía experimentaron trancones de hasta una hora, como si estuvieran entre semana en hora pico. Fue el caso de David Reina, quien estuvo más de media hora atrapado en el tramo que comprende desde el Policentro hasta el hotel Hilton Colón.

En casi toda la Av. Francisco de Orellana, los semáforos sin funcionar, por corte de energía, de no ser por los limpias parabrisas dirigiendo el tráfico, no avanzaríamos, y todo sería más caótico. Porque los de la atm brillaban por su ausencia. — Nathy (@lanathyarias) December 14, 2024

“Entiendo que todos quieren salir a comprar regalos y por eso hay también muchos carros afuera, lo que hace que las calles estén un poco más caóticas. Pero a eso se suman los cortes y el hecho de que no hay agentes de tránsito donde se los necesita. Eso de verdad hace enojar a cualquiera. Aquiles Álvarez (alcalde de Guayaquil) invierte en lo que sea, menos en más personal útil. Si no hace nada, la gente lo tomará como otro alcalde que dice mucho, pero que no hace nada”, sentencia Reina.

