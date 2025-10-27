¿Cuánto cuesta la entrada al Museo Municipal de Guayaquil?

Con 116 años de historia, el Museo Municipal sigue siendo uno de los espacios culturales más visitados de Guayaquil

El museo cumplió 116 años de creación el pasado 16 de diciembre. Cada año recibe a unos 40.000 visitantes.

El Museo Municipal de Guayaquil es uno de esos espacios que permiten recorrer la historia de la ciudad sin pagar un solo centavo. Su acceso es gratuito, una invitación para conocer los orígenes, el arte y la identidad guayaquileña a través de sus salas y exposiciones.

Ubicado en la calle Sucre, entre Chile y Pedro Carbo, este museo —que cumplió 116 años de fundación el pasado 16 de diciembre— es considerado el primero en su tipo en la ciudad y uno de los principales atractivos culturales y patrimoniales del Puerto Principal. Cada año recibe alrededor de 40.000 visitantes, entre nacionales y extranjeros, que se sumergen en una experiencia educativa y artística guiada por expertos.

Un viaje por la historia de Guayaquil

El recorrido comienza con la sala de Historia Natural del Ecuador, seguida por las áreas dedicadas a la Historia Prehispánica, la Época Colonial, el Arte Sacro y la Numismática, hasta llegar a la sala de Arte Contemporáneo. En estos espacios se puede apreciar una exposición permanente que narra miles de años de historia: desde las culturas aborígenes prehispánicas, pasando por la independencia, la consolidación de la República y los primeros años del siglo XX.

El museo también alberga secciones emblemáticas como la Galería de retratos de los presidentes del Ecuador y la muestra sobre la Fiebre Amarilla en Guayaquil, que recuerda uno de los episodios más duros de la historia sanitaria de la ciudad.

En 2016 se incorporó la exposición Historia Natural “Hno. Agustín Mantilla”, que conserva la colección del antiguo Museo Ecuador de los Hermanos de La Salle, integrando así ciencia y educación ambiental a su propuesta cultural.

El Museo Municipal atiende al público de martes a sábados, desde las 09:30 hasta las 17:30. Cortesía

Un espacio vivo para artistas y ciudadanos

El Museo Municipal no solo conserva el pasado, sino que también impulsa la creatividad y la participación ciudadana. A través del Programa Museo Arte y Ciudad (MAC-Gye), la institución lleva el arte a los barrios y calles, organizando eventos como el Salón de Julio, las Musimuestras, el Festival de Artes al Aire Libre (FAAL), las Teatromuestras, el Museo Itinerante y el Teatrino Itinerante, entre otros.

Además, el museo cuenta con un auditorio donde se realizan conversatorios, exposiciones, obras de teatro y encuentros culturales

Horarios y visitas guiadas

El Museo Municipal de Guayaquil atiende de martes a sábado, de 09:00 a 17:30, y ofrece servicios de guianza gratuitos, previa coordinación al número (04) 259-4800, extensión 7325.

