Municipio transfiere $2,5 millones a Segura para seguridad privada en la Metrovía

El Concejo Municipal aprobó una adenda con Segura EP para reforzar la seguridad en las paradas del sistema Metrovía

El Municipio de Guayaquil aprobó una adenda con Segura EP para financiar seguridad privada en las paradas del sistema Metrovía. La decisión se tomó este jueves 18 de septiembre tras la moción presentada por la concejal de Revolución Ciudadana, Emily Vera, y fue respaldada por los 11 ediles presentes en la sesión liderada por la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

El convenio establece un traspaso presupuestario de $2.535.844,10. Este monto permitirá atender el requerimiento de Segura EP, empresa encargada de la seguridad en los espacios municipales.

Durante el debate, Vera aseguró que la medida responde a un pedido ciudadano. “Somos un municipio que escucha, de puertas abiertas. Pedimos respaldo para construir una ciudad integral y segura”.

La concejala Soledad Diab, quien llegó al Concejo abanderada por el Partido Social Cristiano (PSC), señaló que la adenda permitirá ampliar la cobertura de seguridad a más paradas de la Metrovía, consideradas puntos neurálgicos para la movilidad de la ciudad.

Por las filas que se vuelven extensas y eternas y la falta de control, según denuncian los usuarios, los robos comunes en su contra han proliferado. Miguel Canales / EXPRESO

¿Qué implica la adenda aprobada para la seguridad en la Metrovía?

En los anexos se explica que la acción está alineada con el Plan Estratégico Institucional 2023-2027, en su eje de seguridad. Además, se subraya que la medida es clave para garantizar obligaciones financieras y fortalecer la confianza ciudadana en el transporte público.

