Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

SEGURIDAD metrovia
Concejo de Guayaquil autoriza adenda con Segura EP por seguridad en paradas.Archivo

Municipio transfiere $2,5 millones a Segura para seguridad privada en la Metrovía

El Concejo Municipal aprobó una adenda con Segura EP para reforzar la seguridad en las paradas del sistema Metrovía

El Municipio de Guayaquil aprobó una adenda con Segura EP para financiar seguridad privada en las paradas del sistema Metrovía. La decisión se tomó este jueves 18 de septiembre tras la moción presentada por la concejal de Revolución Ciudadana, Emily Vera, y fue respaldada por los 11 ediles presentes en la sesión liderada por la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

RELACIONADAS

El convenio establece un traspaso presupuestario de $2.535.844,10. Este monto permitirá atender el requerimiento de Segura EP, empresa encargada de la seguridad en los espacios municipales.

Durante el debate, Vera aseguró que la medida responde a un pedido ciudadano. “Somos un municipio que escucha, de puertas abiertas. Pedimos respaldo para construir una ciudad integral y segura”.

La concejala Soledad Diab, quien llegó al Concejo abanderada por el Partido Social Cristiano (PSC), señaló que la adenda permitirá ampliar la cobertura de seguridad a más paradas de la Metrovía, consideradas puntos neurálgicos para la movilidad de la ciudad.

Metrovía
Por las filas que se vuelven extensas y eternas y la falta de control, según denuncian los usuarios, los robos comunes en su contra han proliferado.Miguel Canales / EXPRESO

¿Qué implica la adenda aprobada para la seguridad en la Metrovía?

En los anexos se explica que la acción está alineada con el Plan Estratégico Institucional 2023-2027, en su eje de seguridad. Además, se subraya que la medida es clave para garantizar obligaciones financieras y fortalecer la confianza ciudadana en el transporte público.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Repavimentación en Quito: las ocho vías priorizadas tras el regreso del asfalto

  2. ¿Crujir los dedos causa daño? Mito o realidad detrás de ese 'crack'

  3. Liga de Quito vs. Sao Paulo: cómo ver en vivo el partido de Copa Libertadores

  4. Tigo compra Movistar y Tuenti, en Ecuador: Súper de Compañías autoriza la operación

  5. Rehabilitación de parques en Guayaquil: ejemplos exitosos y desafíos

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Jorge Glas ahora es tan colombiano como Assange fue ecuatoriano

  3. Daniel Noboa bajo presión: ecuatorianos exigen resultados tras más sacrificios

  4. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  5. Asamblea Constituyente en Ecuador: qué es, cómo funciona y cuánto duraría el proceso

Te recomendamos