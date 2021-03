El Municipio responde al reclamo de los vecinos de Sauces 6

Hace tres meses, EXPRESO publicó una nota sobre los daños que las las raíces de los árboles habían generado en parterres y aceras. En ese entonces, tras un recorrido por la ciudad, este Diario constató que son muchos los puntos afectados, siendo uno de ellos Sauces 6, que ahora será intervenido.

Este 24 de marzo, mediante un comunicado, el Municipio de Guayaquil ha dado a conocer que durante 15 días, la alcaldía ejecutará mejoras viales en la avenida Antonio Parra Velasco, por ello el tránsito se verá parcialmente interrumpido cerca de la iglesia Santa Isabel de Sauces 6.

En el sitio, reza la publicación, se registró un daño en la calzada y el parterre, producto del crecimiento de las raíces de los árboles lo que provocaba molestias al tránsito vehicular entre las avenidas José Luis Tamayo y Enrique Grau.

La inversión es de 16.943 dólares y permitirá la reparación de 230 m2 de pavimento, 175 m2 de parterre y los respectivos bordillos. Los trabajos comenzaron con la demolición y remoción del concreto deteriorado y con la compactación del terreno.

Los trabajos han empezado a ejecutarse en Sauces 6. Cortesía

Para los habitantes, sin embargo, sí resulta necesario que el Cabildo incluya en la regeneración el resto de sitios donde el problema se agrava.

Sauces 4, en la calle Rodrigo Icaza Cornejo; en el trayecto que va desde la José María Egas y el 12do Callejón 17 N; además de varios tramos de la Juan Tanca Marengo y la Domingo Comín, presentan problemas similares.

En la publicación de EXPRESO, expertos consultados en el tema hablaron de los daños que las raíces pueden provocar, y que incluyen hasta la rotura de tuberías y cables. Pero si bien, hicieron énfasis en darle una inmediata solución, todos coincidieron en que sería cortar la vegetación sería un atentado: “ni siquiera es una opción”.

No obstante, cortar aquellas raíces que se consideren secundarias y no contribuyen en el crecimiento del árbol, sí es una posibilidad bastante viable, advirtió el biólogo y activista ambiental, Diego Morales. La planificación debe estar presente, sentenció. Y es que el hecho de haber plantado a la ligera, sin prever cuanto iba cada especia a crecer, ha desencadenado serios problemas. “Pudo haberse plantado árboles con raíces que crezcan hacia abajo y no hacia los lados"; cuestionó.