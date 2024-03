El Municipio reporta posibles daños estructurales en edificio de puerto Santa Ana

Luego de la alerta generada por la filtración de agua del río Guayas en el interior de un parqueo subterráneo del edificio Sotavento ubicado en el puerto Santa Ana, las autoridades llegaron al sitio para verificar el problema.

Puerto Santa Ana: alerta por filtración de agua en edificio Leer más

EXPRESO pudo conversar con Alex Anchundia, director del departamento de Gestión de Riesgos del Municipio de Guayaquil, que detalló lo encontrado en el sitio.

"No se puede hablar de socavón, pero si una filtración y el levantamiento de capa aproximadamente 10 metros de capa asfáltica en el interior del parqueo", explicó el profesional que aseguró que esto se debe al incremento de la marea en el río Guayas.

Los bomberos también llegaron hasta el edificio afectado Christian Vinueza

Normalmente las edificaciones de esta zona tienden a sufrir de estos problemas con el incremento de la marea, pero deben realizarse los mantenimientos para que no exista fisuras y esta clase de problemas. En las próximas horas realizaremos las verificaciones correspondientes", explicó

Las 10 propiedades del Puerto Santa Ana que subasta el Municipio de Guayaquil Leer más

Debido al peligro, las personas que a diario laboran en el edificio tuvieron que ser evacuadas. "Lo hacemos más por precaución. Quizá hoy mismo (miércoles) o mañana vuelvan. Dependerá de las afectaciones que se encuentren", explicó Anchundia.

Posteriormente, SEGURA EP envió un comunicado de prensa donde confirmó los posibles daños estructurales del edificio.

EXPRESO conversó con quien se identificó como la administradora de edificio Sotavento (no quiso dar nombre) e indicó que no hay mayor daño y que no se deben a daños estructurales, sino al incremento de la marea. Sin embargo, también está a la espera del informe final de los expertos.

¿Quieres revisar más información? INGRESA AQUÍ