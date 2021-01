Municipio: "La fundación Pan To Go ya no se va a asentar en la Alborada"

Luego de que EXPRESO publicara una nota que mostró el rechazo de los residentes de la onceava etapa de la ciudadela la Alborada, respecto a que se instale en el barrio la Fundación Pan To Go, al decir que aumentará la delincuencia; el gerente de la Empresa Pública de Acción Social y Educación, Jorge Acaiturri, afirmó ayer a este Diario que la entidad ya no asentará en el sector.

Los residentes de algunas manzanas de la Alborada se oponen a que se instale en el barrio la Fundación Pan To Go. https://t.co/spZDtwenld — Diario Expreso (@Expresoec) January 8, 2021

“Ellos contaban con ciertos aportes económicos de la empresa privada que, por la crisis económica por la COVID-19, ya no pueden darse, y nunca el área jurídica del Municipio firmó el comodato”, acotó Acaiturri al hacer énfasis en que sí se cumplió con la debida socialización en el vecindario.

“Ellos (los vecinos) aceptaron que Pan To Go se instale ahí, pero de forma posterior cambian de opinión y llega un pedido de que se revierta la postura, mas no un reclamo”.

El funcionario precisó, además, que en las instalaciones se tenía previsto que la fundación organice sus operaciones logísticas como, por ejemplo, almacenamiento de alimentos.

Territorio. En el predio se puede visualizar maquinaria. Christian Vasconez / Expreso

El presidente del Comité de Moradores de la onceava etapa de la Alborada, Luis Chica, argumentó que en los oficios enviados al Cabildo solicitan que el área donde se iba a instalar la fundación sea entregada a la comunidad para que se extienda el área verde y donde se coloquen máquinas geriátricas, huertos comunitarios y una casa comunal.