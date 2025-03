Mujer en Guayaquil: El pedido para alcanzar la igualdad de género

¿Guayaquil está encaminada a ser una ciudad con mayor igualdad de género? Expertas consultadas por este Diario consideran que falta trabajo, pero destacan que hasta ahora se han logrado grandes avances en esta materia, aunque aspiran a llegar a una igualdad completa.

Por ejemplo, en cuanto a la movilidad local, la activista Mirella Pacheco, recuerda que hay una propuesta de campaña del alcalde Aquiles Álvarez que todavía no la observa.

“Él dijo que habría buses para mujeres en la Metrovía y que además habrían metropolitanos en las unidades. No ocurre ni lo uno ni lo otro”, lamenta Pacheco, quien se refiere a los constantes acosos e intimidaciones que sufren las mujeres cuando usan el transporte público.

Para la psicóloga Ivonne Morales, la desigualdad que se vive hoy es una problemática cultural que se replica en gran parte del continente, pero hay formas de erradicarla. “En el tema de la seguridad, el Estado no nos da seguridad de ningún tipo. Las mujeres no confían en la justicia por eso no se denuncia, pero eso no solo es cuestión de las mujeres, sino de todos. Las políticas públicas deben ser más severas, especialmente cuando se trata de femicidios o abuso a mujeres”, sugirió la especialista, que agregó que no está a favor ni del feminismo ni del machismo. “Solo se pide igualitarismo”, resaltó.

Cambio de mente en el guayaquileño

Mientras que Ingrid Rosales, feminista y psicóloga, apuntó que hace falta un “cambio de mente” en la ciudadanía. “Debe haber una metanoia y que se quiten los estereotipos culturales. Esto se lo hace acompañado con decisiones gubernamentales. Deben pagarse los mismos sueldos a hombres y a mujeres. Debe procurarse que haya igualdad al momento de contratar. Se necesita el funcionamiento de la Secretaría de la Mujer. Todo debe empezar por la cabeza (El Estado) para que el resto empiece a responder de forma igualitaria”, argumentó la profesional respecto a la igualdad en lo laboral.

