Santa Elena: los monigotes, la parada fija de las familias

Que las familias recorran la última semana de diciembre los sitios donde se venden monigotes es una tradición que va ganando fuerza en la provincia de Santa Elena, tal como pasó ya con Guayaquil. En el cantón La Libertad, precisamente en la avenida Eleodoro Solórzano, que une a esta ciudad con Salinas, la creatividad de los artesanos se ha hecho presente para encontrar desde personajes de Disney y políticos, hasta los villanos más reconocidos de ciencia ficción.

Glenda Tomalá es una de las 214 vendedoras que cada año se ubican en este sitio, aunque en el 2020 no lo pudo hacer debido a las restricciones fijadas por la pandemia. Esta vez, la comerciante espera vender un centenar de sus creaciones, entre las que sobresalen Bob Esponja, Paw Patrol y Mario Bros.

“Junto a mis hijos empezamos a confeccionarlos desde agosto, y de a poco se están yendo. Esperamos obtener las ganancias que antes no tuvimos y que tanto nos hicieron falta”, expresó Tomalá; mientras atiende a las decenas de familias que desde las 11:00 empiezan a recorrer el lugar.

Día histórico: primer precenso de los monigoteros en la 6 de Marzo, con 720 registrados, tras más de 30 años de darle vida a una tradición. Y con ello respaldan la venta, con protocolos, para despedir este 2021. https://t.co/gxbzF6zzem — Juan Daniel Ponce Merchán (@JuanDaPonce) December 22, 2021

Janeth Mendoza, una de ellas, recorre cada metro de las casi cuatro cuadras donde se exhiben los monigotes. Los ve, les da la vuelta, los fotografía y elige. “Compraré tres pequeños, uno para cada hijo. Quiero que todos quememos bien el año”, precisa.

Desde el martes pasado, decenas de personas acuden a comprar sus monigotes y felicitan la creatividad de quienes los elaboran. “No tienen que envidiarle nada a nadie, son perfectos, de buen tamaño. Lindos”, relata el guayaquileño Carlos Noboa, quien para continuar con la tradición que practica en la calle 6 de Marzo desde hace una década, en el Puerto Principal, se instala en el espacio para elegir al mejor. Mientras lo hace, se toma selfis.

“El año pasado no celebré, pasamos en casa. Esta vez, con pruebas COVID en mano, haremos una rica cena y festejaremos. Este 31 quemaré dos monigotes por falta de uno. No usaré pirotecnia. No lo haré porque sé que asustan a los animales; aunque reconozco que al 2021 hay que quemarlo hasta con dinamita”, agregó entre risas.

Salinas. Este año no se elaboraron muñecos de más de 2 metros de altura. Joffre Lino / Expreso

En el recorrido de esta vía existen tres lugares en donde se ubican los monigotes. En el denominado ‘Parque Plaza’, y entre las calle 17 y 22, ambos en La Libertad; y en Salinas, a un costado del estadio Camilo Gallegos Domínguez. En todos, este viernes 31 de diciembre se espera la llegada de los visitantes. “Desde ayer una marea de turistas ha pasado por la zona”, coinciden los artesanos.

Este año, a fin de evitar posibles aglomeraciones y disturbios a la hora de la quema, no se elaboraron muñecos gigantes. El de mayor tamaño es de 2 metros.