Conozca los horarios y lugares para las misas de Navidad y del Gallo en Guayaquil

Las familias tienen previsto orar no solo por la seguridad de la ciudad, sino por el regreso de los 4 niños desaparecidos

La Catedral es uno de los sitios de Guayaquil que incluso cuando los apagones eran de 14 horas, no dej´ó jamás de dar misa. Se ayudaron de generadores.

A vísperas de la Navidad, la Arquidiócesis de Guayaquil tiene listo el cronograma de las actividades eucarísticas que realizará por las festividades decembrinas. En la ciudad, las familias se preparan para conmemorar la fecha a través de agradecimientos y plegarias. Esta vez, la mayoría centradas no solo en la paz, sino en el regreso de los cuatros niños de Las Malvinas que están desaparecidos.

A través de las historias en su cuenta en la red social Instagram, la Arquidiócesis publicó los horarios que dispusieron diferentes iglesias dentro de su jurisdicción.

Cabe mencionar que, además de Guayaquil, el organismo católico tiene como sufragáneas a las diócesis de Babahoyo, Daule, San Jacinto y Santa Elena, que también preparan sus cronogramas decembrinos.

Aquí los horarios de algunas de las iglesias:

Catedral

Ubicada en el centro de la urbe, tiene dos horarios para la misa de Noche Buena, el 24 de diciembre (17:00 y 19:00), mientras que a las 00:00 se realizará la tradicional Misa de Gallo.

Iglesia Santo Domingo de Guzmán

La iglesia que adorna el encuentro del cerro del Carmen y el Santa Ana, en plena Plaza Colón, realizará una eucaristía de vigilia a las 19:00 y una eucaristía de Noche Buena, a las 21:00.

Nuestra Señora de la Alborada

Esta iglesia ubicada en el norte de la ciudad realizará tres misas de Noche Buena, a las 17:00, 19:00 y 21:00. Se planifica también la Misa de Gallo a las 00:00.

Iglesia San Antonio María Claret

Conocida como la iglesia redonda, en Urdesa, realizará cuatro misas el 24 de diciembre, a las 17:00, 19:00 y 21:00.

Parroquia Santa María Magdalena

Esta iglesia ubicada en el sur de Guayaquil, en el sector de La Floresta, ofrecerá misas a las 18:00, 20:30 y 22:00 de este 24 de diciembre.

Santuario Nuestra Señora del Cisne

Ubicada en el Batallón del Suburbio (calle 24 y la A), en el suroeste de Guayaquil, ofrecerá la eucaristía y novena a las 06:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:30 y 17:00. La misa de Navidad será a las 22:00.

Una plegaria por el regreso de los niños desaparecidos

Para las familias, como lo han hecho cada año por cuestiones de fe, las misas de Gallo o las realizadas en esta fecha son uno de los encuentros más especiales durante las fiestas.

"Celebramos el nacimiento del Niño Jesús, recibimos de él su bendición y nos regocijamos con la conmemoración de su llegada. Hoy más que nunca urge que seamos agradecidos. En el país, en Guayaquil, son tantas cosas malas y tristes las que estamos atravesando. La historia de esos cuatro pequeños desaparecidos, por ejemplo, es razón suficiente para todos ir a pedir de rodillas ayuda a Dios para que regresen con vida. Este es uno de los casos que más me ha estremecido en el año. Este 24 estaré en la iglesia para agradecer, pero también para pedir por ellos y sus familias, cuyas almas deben estar hoy destrozadas al desconocer sus paraderos", dijo a EXPRESO Marcia Soledispa, guayaquileña que visitará la iglesia Nuestra Señora de la Alborada.

Una opinión similar tuvo Kelly Laica, habitante de Sauces 4, quien se sumará en estos días en oración por el regreso de los menores. "Se supone que la Navidad debe ser un momento de alegría para todos, pero esas familias que no tienen a sus niños con ellos no tendrán Navidad, su angustia será peor. Yo esta vez dedicaré mis oraciones a los niños. Que vuelvan es lo que deseo. Que ese sea su regalo de Navidad. No imagino lo que pueden estar sintiendo", señaló la ciudadana; quien como muchos en el país, exige explicaciones para encontrarlos y traerlos con vida.