La Metrovía quita la tarifa reducida para los estudiantes

Desde el pasado 5 de febrero hasta el próximo 12 de abril, la metrovía cobrará la tarifa de 30 centavos el pasaje a los estudiantes de escuela y colegio que utilicen ese medio de transporte.

Generalmente, los chicos pagan 15 centavos (medio pasaje, por su condición de estudiantes). La medida, narra un comunicado de la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil metrovía subida en redes sociales, se da por la época vacacional en el régimen Costa, es decir el subsidio volverá cuando regresen las clases.

Ayer, a Melany Lainez de 15 años le tomó por sorpresa la medida, cuando desde la ciudadela Mucho Lote, donde reside, tomó el alimentador de la metrovía y la tarjeta le rebotó como insuficiente. Ella estaba segura de que había depositado 25 centavos el último día de colegio. “El conductor me dijo que ya no son 15 sino 30 centavos. Me toco regresar a casa y pedirle prestada su tarjeta a mi hermana mayor”, recuerda.

Leopoldo Falquez, gerente del sistema metrovía detalla que las tarjetas de los estudiantes no han sido bloqueadas ni inhabilitadas y que solo se ha modificado la tarifa como el resto de personas adultas que no tienen tarjeta preferencial.

“En el periodo vacacional, como los estudiantes no van al colegio, no se aplica la tarifa reducida. Así lo establece la Regulación Oficial (artículo 48 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial). Esto se hace todos los años”, detalló Falquez.

“Deberían dejarnos la tarifa a mitad de pasaje, porque somos adolescentes y no trabajamos”, expresa Melany, quien tomó ese transporte y luego un bus para encontrase en el centro comercial San Marino con un grupo de amigos de su clase e ir al cine y así iniciar sus vacaciones.

Colegiales disfrutan sus vacaciones en un centro comercial. JUAN FAUSTOS/EXPRESO

Como ella, otros estudiantes lamentan que la preferencia en el transporte sea solo cuando llevan el uniforme y no cuando tiene el tiempo de salir y visitar amigos e ir a parques y otros puntos de recreación de la ciudad.

“Si mis padres tuvieran dinero, yo no tomaría metro o bus. La tarifa reducida es una ayuda para nosotros que a pesar de estar en vacaciones seguimos siendo estudiantes, como los abuelitos, ancianos”, ejemplifica Nick Luna de 14 años.

Él, en cambio, tomó un bus, desde el suburbio de la ciudad, cuyo chofer al verlo sin uniforme le cobró los 30 centavos (pasaje sin subsidios) y llegó con su patineta a realizar skate al parque Ramón Unamuno, donde se encontró con sus amigos.

Los adolescentes, quienes hablaron con EXPRESO tienen la esperanza de que para el próximo periodo vacacional, tanto buses como metrovía, se replanteen esta decisión.