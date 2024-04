La Martha de Roldós vive con calles bloqueadas por el comercio informal

Los residentes de la ciudadela Martha de Roldós, ubicada al norte de Guayaquil, dicen que su ingreso está poblado de comerciantes informales que en carros llegan con sus productos.

Denuncian que varios de ellos no solo se toman los espacios de parques, sino también partes hábiles de la calzada para el flujo vehicular, interrumpiendo el paso del resto de vehículos que buscan transitar por el área.

Carros en doble fila, cajas de mercancía en las veredas y calzada e incluso desechos de verduras son algunas de las molestias que reportan los moradores.

“No decimos que no trabajen, pero sí que no se adueñen de la vía pública. Hay que vivir en armonía, no en caos”, manifestó Jenny Ruiz, quien reside en la manzana 520 de esta ciudadela.

A esta queja se suma la falta de control por parte de las autoridades municipales, para así evitar el bloqueo de las calles y veredas.

“Rara vez veo a un agente de la ATM o a alguien del Municipio poner orden. Los veo pasar, pero no los veo decir que no se coloquen en tal punto o que no obstruyan la ruta, además de las veredas, también bloqueadas. Lo que necesitan estos comerciantes es un lugar donde trabajar pero sin irrespetar al resto”, dijo el morador Ernesto Lindao.

