El Ministerio de Cultura y Patrimonio rechazó la “clausura intempestiva” del centro cultural, apoyándose en el artículo 9 del Código Orgánico Administrativo, que señala que las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada.

Ahora, EXPRESO conversa con la ministra de esta cartera de Estado, María Elena Machuca, quien defiende que sí ha invertido en el mantenimiento, que lo que ha hecho el Cabildo es improcedente.

¿Cómo reaccionó ante la clausura del MAAC?

Es improcedente que se quiera hacer campaña política, no lo voy a aceptar. Es una clausura arbitraria porque me reuní con la alcaldesa y le planteé que la Fundación Malecón 2000, que nos cobra $40.000 mensuales por el mantenimiento, también se haga cargo del mantenimiento de la fachada. Nos cierran como a una licorería, a la cultura no se la trata así.

¿Cuál es el trabajo que se ejecutará para que el MAAC reabra y, ante esa postura, piensa entablar una acción legal contra el Cabildo?

Daremos mantenimiento una vez que tengamos el informe de Vivienda e Inmobiliar, que nos han dicho que no hay ningún problema estructural, la gente no va a sufrir un daño si ingresa al museo; es la fachada.

Sobre lo sucedido, ¿plantea entablar una acción legal en contra del Municipio?

Lo estamos pensando, sí, por supuesto.

¿Aún no recibe una respuesta del Cabildo?

Nos reunimos en octubre con la alcaldesa y, sobre el tema del mantenimiento, estaba de acuerdo y ahora nos clausura. Hemos firmado un acuerdo que vamos a intervenir en la fachada, pero en vez de levantar los sellos, la alcaldesa puso 20 sellos más, no se puede llegar a un acuerdo así, en ir así arbitrariamente.

¿Cómo recibió al MAAC?

Cuando asumí la administración del ministerio teníamos una deuda con la Fundación Malecón 2000 de 600.000 dólares, que no había pagado la presidencia anterior, y nos pusimos al día. Hemos pagado hasta el 2021, pero insisto, 40.000 dólares mensuales es demasiado por la limpieza de los alrededores. No es un descuido de esta administración.