Guayaquil: Marchan en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles

Desde las 16:54 de este 13 de junio, decenas de ciudadanos marcharon en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles. La movilización, organizada por el Frente Unitario Guayas, partió desde el ingreso del Parque Centenario en la avenida 9 de Octubre y se detuvo frente a la iglesia San Francisco.

A esta protesta se unieron momentáneamente incluso aquellos con movilidad reducida, como Martin Andrade, que nació con extremidades incompletas. "No pueden hacerle esto al pueblo, nos afectan más y siguen sin pagar las pensiones ni resolver el problema de inseguridad que vive la ciudad. A mí me deben ya más de tres meses el bono, no podemos esperar que sigan fallándonos y nos quiten el dinero", dice.

Para las 16:00, hora en que fue convocado el plantón, se pudo observar a varios ciudadanos reuniéndose en los exteriores del parque Centenario con tambores y pancartas en contra de las medidas del Gobierno de Daniel Noboa. Al igual como ocurrió en la capital, los guayaquileños mostraron su rechazo.

"Sube la gasolina, sube todo" fue una de las consignas de esta protesta FREDDY RODRÍGUEZ

Esta medida, que se plantea tenga dos fases, representará en su primera fase un aumento de 25 centavos el galón de gasolina Extra y Ecopaís. Esto generaría que su precio pase de 2.465 dólares a poco más de los 2.72 dólares por el galón.

“Sube la gasolina, sube todo”, este era el mensaje que se leía en las pancartas que llevaban los protestantes. Y aquellos con tambores, seguían tocándolos mientras esperaban que de inicio este evento.

Además, en el sitio se pudo observar agentes de la Policía Nacional, entre ellos había personal de la Unidad Antidisturbios.

Una vez dio inicio esta caminata a las 16:54, los participantes gritaron al unísono “El pueblo lo dice y tiene razón. Este gobierno es hambre, miseria y corrupción”.

El presidente nacional del Frente Popular, Nelson Erazo, indicó que “el día de hoy, diferentes organizaciones de Guayas nos hemos dado cita para marchar en contra de las medidas sobre el incremento de combustibles. Demandamos del Gobierno Nacional dejar sin efecto dichas intenciones ya que las mismas afectan la economía de los hogares. Principalmente los trabajadores y su familia. No podemos soportar un nuevo golpe económico, como fue el incremento del IVA que precarizó la vida de los ecuatorianos”.

Él concluye su mensaje indicando que esta acción incrementará más el valor de la canasta básica, volviendo insostenible el diario vivir de los ecuatorianos.

Asimismo, Fausto Melendres, uno de los dirigentes del plantón, comentó que “estas medidas nefastas atentan contra los intereses del pueblo. No solucionan, sino que agravan. La inseguridad sigue campante. Ahora quitarán el subsidio para cumplir con la obra social, pero hay más formas, no afectando al pueblo”.

