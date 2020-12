Mamá Noela aterriza en El Laurel para celebrar la Navidad con las familias

Con la llegada de Mamá Noela se encendió la Navidad en la parroquia El Laurel de Daule. Y es que la doctora Cira Roquillo y su hijo Marc, un año más -como tradicionalmente lo vienen haciendo desde hace tres décadas- agasajaron a los niños de escasos recursos del lugar.

12 jóvenes unen sus voces para cantarle a la Navidad Leer más

En el evento, en el que tanto los personajes navideños como los menores y sus padres, portaron sus mascarillas, se agasajó a más de trescientos niños. Ellos, por alrededor de tres horas, participaron de una serie de concursos, tomaron chocolate caliente, comieron pastel y fueron testigos de un show que Ronquillo, quien nació en la localidad, organizó.

La especialista, quien este año usó un traje de Mamá Noela para compartir con los menores, asegura que para desarrollar esta actividad, a lo largo del año recibe donaciones y recursos que le permiten llevar a cabo la jornada.

Recorrido El alcalde del cantón, Edson Alvarado, recorrió al menos una decena de sectores, en los que entregó asimismo juguetes y dulces a los niños.





Rosa Mora, habitante del recinto El Cañal, dijo sentirse contenta por el agasajo que incluyó entrega de juguetes. “Si no hubiese sido por el regalo que le han entregado hoy (ayer), mi pequeña no tendría nada. La pandemia nos ha dejado muy mal, tanto que en casa si almorzamos ya no cenamos. Es triste”, precisó.

Niños piden, en sus cartas a Papa Noel, que se acabe la pandemia por COVID-19 Leer más

El habitante de El Laurel, Édgar Mota, quien coincidió con ella, destacó de la jornada el hecho de que los chicos puedan finalmente distraerse. “Han pasado más encerrados que nunca este año. Hoy tuvieron un respiro y sí que lo han disfrutado”, pensó.

En Santa Lucía, otro cantón del Guayas, también se llevaron a cabo una serie de actos similares.

“Pensé que mi niña iba a pasar llorando en esta Navidad, porque no le había comprado la muñeca que tanto anhelaba, por falta de dinero. Tuvimos la suerte de que este agasajo se haya dado. La pude ver feliz. Y eso es suficiente para la familia”, comentó Gisela Moreno, del recinto Bermejo.

En tiempos de Navidad afloran los festejos en donde los principales protagonistas son los niños, especialmente aquellos cuyos padres carecen de recursos para satisfacer la ilusión de contar con un juguete, regalo o golosina que arranquen sonrisas a los menores.

Pese a la situación que se vive por la pandemia, los vecinos de otras localidades del cantón se han organizado para llevar alegría a los niños de sus zonas. “Es importante ser solidarios y no olvidar a los muchos que necesitan ayuda. Nuestra recompensa es ver las caras alegres de los menores cuando reciben sus regalos y el beneplácito de sus padres que agradecen con una sonrisa”, dijo un benefactor.